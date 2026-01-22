Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις, σύμφωνα με δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν.

Η επιχείρηση έγινε με τη στήριξη αρκετών συμμάχων και σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι «Δεν θα ανεχθούμε καμία παραβίαση».

Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε σήμερα στη Μεσόγειο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

«Δεν θα ανεχθούμε καμία παραβίαση», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε … με την υποστήριξη αρκετών άλλων συμμάχων μας. Πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας», σημείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Το πλοίο τελούσε υπό καθεστώς κυρώσεων και θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία, ανέφερε ο ίδιος.

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο και να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική επιβολή των κυρώσεων. Οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

We will not tolerate any violation.



This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.



The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026

Παράλληλα, οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις ανάρτησαν φωτογραφίες από την επιχείρηση.

📍Mediterranean | High sea intervention led by the French Navy to control the pavilion of an oil tanker



⚓ Rerouting at the demand of the public prosecutor - under escort by the @MarineNationale - to proceed to further inspection



🛡️ Operation conducted in cooperation with our… https://t.co/PG7ZjgoqPk pic.twitter.com/w9u2QYQBEw — The 🇫🇷 Joint Staff - Military operations (@FrenchForces) January 22, 2026

