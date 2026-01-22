Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μακρον: «Ρεσάλτο» του γαλλικού Ναυτικού σε τάνκερ από τη Ρωσία - Δείτε εικόνες

Η επιχείρηση διεξήχθη με την υποστήριξη συμμάχων - «Αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο», τονίζει ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν

Γαλλικό ναυτικό
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις, σύμφωνα με δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν.
  • Η επιχείρηση έγινε με τη στήριξη αρκετών συμμάχων και σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
  • Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι «Δεν θα ανεχθούμε καμία παραβίαση».

Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε σήμερα στη Μεσόγειο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

«Δεν θα ανεχθούμε καμία παραβίαση», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε … με την υποστήριξη αρκετών άλλων συμμάχων μας. Πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας», σημείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Το πλοίο τελούσε υπό καθεστώς κυρώσεων και θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία, ανέφερε ο ίδιος.

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο και να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική επιβολή των κυρώσεων. Οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Παράλληλα, οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις ανάρτησαν φωτογραφίες από την επιχείρηση.

Γαλλικό ναυτικό

Γαλλικό ναυτικό

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία Ρωσία Εμανουέλ Μακρόν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark