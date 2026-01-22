Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ρωσίας αποτελεί πηγή ανησυχίας για το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δήλωση του ανώτατου διοικητή της συμμαχίας, Αλέξους Γκρινκιέβιτς.

Κοινές περιπολίες στη θάλασσα και στον αέρα με βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς είναι ενδείξεις αυτής της συνεργασίας.

Το ΝΑΤΟ επιδιώκει να βελτιώσει τη θέση του στην Αρκτική, εξετάζοντας νέους τρόπους συνεργασίας μεταξύ των μελών του.

Η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ρωσίας συνιστά πηγή ανησυχίας για το ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος διοικητής της διατλαντικής συμμαχίας, Αλέξους Γκρινκιέβιτς.

«Το έχουμε δει αυτό τα τελευταία χρόνια, τόσο στον θαλάσσιο τομέα με αυξημένες κοινές περιπολίες, όσο και στον αεροπορικό τομέα με κοινές περιπολίες βομβαρδιστικών αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Άλεξους Γκρινκιέβιτς , στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που υπηρετεί ως Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης του ΝΑΤΟ.

«Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε τη θέση μας και να σκεφτούμε τρόπους με τους οποίους τα έθνη μπορούν να βελτιώσουν τη θέση μας στην Αρκτική».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απέσυρε ξαφνικά την Τετάρτη τις απειλές του να επιβάλει δασμούς ως μοχλό πίεσης για την κατάληψη της Γροιλανδίας, απέκλεισε τη χρήση βίας και δήλωσε ότι μια συμφωνία είναι ορατή για να τερματιστεί μια διαμάχη για αυτό το έδαφος της Δανίας.

Το ΝΑΤΟ αναμένει οδηγίες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για την περιοχή, δήλωσε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

