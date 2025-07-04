Ο υπουργός Εξωτερικών του Αφγανιστάν χαιρέτισε σήμερα την απόφαση της Ρωσίας να γίνει η πρώτη χώρα που αναγνωρίζει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, χαρακτηρίζοντάς την «θαρραλέα» και πιστεύοντας ότι θα αποτελέσει παράδειγμα για τους άλλους.

«Η θαρραλέα αυτή απόφαση θα είναι παράδειγμα για τους άλλους. Τώρα που άρχισε η διαδικασία αναγνώρισης, η Ρωσία προηγήθηκε από όλους», δήλωσε ο υπουργός Αμίρ Χαν Μουτακί κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ρώσο πρέσβη στην Καμπούλ Ντμίτρι Ζιρνόφ, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε στην πλατφόρμα X.

🔴 Rusya bugün itibariyle Afganistan devletini resmen “Afganistan İslam Emirliği” olarak tanıdı.



👉 Kabil’deki Rus Büyükelçi Dmitri Jirnov söz konusu tanıma mesajını bugün Taliban yönetimiyle de paylaştı.



👉 Hem Rusya hem Taliban hem de Orta Asya için önemli bir dönüm noktası. pic.twitter.com/He0V0BYiqM — Kerim HAS (@Kerim_HAS) July 3, 2025

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η Μόσχα βλέπει καλές προοπτικές στην ανάπτυξη σχέσεων και θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Καμπούλ στην ασφάλεια, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πάταξη του εγκλήματος που σχετίζεται με τα ναρκωτικά. Βλέπει επίσης σημαντικές εμπορικές και οικονομικές ευκαιρίες, κυρίως στην ενέργεια, τις μεταφορές, τη γεωργία και τις υποδομές. «Πιστεύουμε ότι η πράξη επίσημης αναγνώρισης της κυβέρνησης του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη εποικοδομητικής διμερούς συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας σε διάφορους τομείς».

Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ρωσίας και Αφγανιστάν

Τον Απρίλιο φέτος η Μόσχα ενέκρινε τον διορισμό πρεσβευτή των Ταλιμπάν, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ Ρωσίας και Αφγανιστάν. Είχε προηγηθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ρωσίας με την οποία αφαιρέθηκαν οι Ταλιμπάν από τον κατάλογο των «τρομοκρατικών οργανώσεων», μια συμβολική αλλά σημαντική κίνηση.

Οι Ταλιμπάν μπήκαν στις 15 Αυγούστου 2021 στην Καμπούλ, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης που στηριζόταν από τις ΗΠΑ. Ακολούθησε, λίγες ημέρες αργότερα, η πλήρης αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν. Έκτοτε, η Ρωσία προωθεί την εξομάλυνση των σχέσεών της με τη νέα κυβέρνηση, την οποία θεωρεί πιθανό οικονομικό εταίρο.

Οι Ταλιμπάν δεν έχουν αναγνωριστεί ως νόμιμη κυβέρνηση του Αφγανιστάν προς το παρόν από καμία χώρα, κυρίως λόγω της καταπάτησης των δικαιωμάτων των γυναικών.

Εκτός από τη Ρωσία, το Πακιστάν, η Κίνα, το Ιράν και οι περισσότερες χώρες της κεντρικής Ασίας διατηρούν κάποιες διπλωματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν.

