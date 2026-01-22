«Στην Αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ θα βρεθούν αυτή την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στις 23.30, η Μαρία Κίτσου και ο Σταύρος Σβήγκος, σε μία εμφάνιση που θα μας μείνει αξέχαστη!

Η ταλαντούχα ηθοποιός έχει ξεχωρίσει για τους δραματικούς ρόλους που έχει υποδυθεί και ήρθε η ώρα να δοκιμαστεί σε κάτι κωμικό και διαφορετικό, αποδεικνύοντας πως μπορεί να ερμηνεύσει όλα τα συναισθήματα μέσα σε λίγα λεπτά «Στην Αγκαλιά του Φάνη»! Αυτή είναι η δοκιμασία που έχει ετοιμάσει ο Φάνης Λαμπρόπουλος για την καλεσμένη του. Πριν φτάσουμε όμως ως εκεί, σε μία απολαυστική συνέντευξη, η Μαρία Κίτσου αποκαλύπτει ποιον συνάδελφό της θεωρεί το μεγαλύτερο… τρολ, μιλά για το θέατρο αλλά και για τις δουλειές που έκανε στο παρελθόν ενώ περιγράφει τον ιδανικό… πρίγκιπα του παραμυθιού!

Ο Σταύρος Σβήγκος έρχεται στο πλατό με την πρόθεση να… μάθει πολλά στον Φάνη, από το πώς να φλερτάρει μέχρι το πώς να… παρουσιάζει! Πώς απέκτησε ο δημοφιλής ηθοποιός τη φήμη του… καρδιοκατακτητή; Ποιο μήνυμα στέλνει ο γιος του στον παρουσιαστή; Η νέα επαγγελματική του δραστηριότητα έχει φέρει και ορισμένες νέες γνωριμίες, ποια είναι η σχέση του με τον Μάθιου ΜακΚόναχυ; Ο Φάνης Λαμπρόπουλος παίρνει τηλέφωνο την Γιολάντα Καλογεροπούλου και ζητά απαντήσεις σε φλέγοντα ερωτήματα, όπως στο… τι του βρήκε!

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή Mε τον Φάνη Λαμπρόπουλο που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

