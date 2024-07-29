Τραμπ: Μάρτυρας στο FBI για την απόπειρα δολοφονίας του

Η αστυνομία αντιλήφθηκε τον νεαρό άνδρα από την Πενσιλβάνια που επιχείρησε να δολοφονήσει τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ πάνω από μια ώρα πριν από τους πυροβολισμούς, στις 13 Ιουλίου, ανέφερε σήμερα ένα στέλεχος του FBI.

Ένας ντόπιος αστυνομικός είδε τον δράστη περίπου μία ώρα πριν ξεκινήσει η ομιλία του Τραμπ, εκείνη την ημέρα, τον θεώρησε ύποπτο και τράβηξε μια φωτογραφία, πρόσθεσε.

Ο Τραμπ συμφώνησε να δώσει κατάθεση ως θύμα, όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, είπε ο Κέβιν Ρότζεκ, ο ειδικός πράκτορας που είναι επικεφαλής στο γραφείο του FBI στο Πίτσμπουργκ.

«Θέλουμε να μάθουμε τη δική του πλευρά», πρόσθεσε.

Το FBI επιβεβαίωσε ότι ο πρώην πρόεδρος χτυπήθηκε από σφαίρα «είτε ολόκληρη, είτε διαλυμένη σε θραύσματα».

Κατά την πρωινή ενημέρωση των δημοσιογράφων, αξιωματούχοι του FBI είπαν ότι δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει ποιο ήταν το κίνητρο του Τόμας Κρουκς, του 20χρονου ενόπλου που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας αφού άνοιξε πυρ στην προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ.

Είπαν όμως ότι ο Κρουκς είχε κάνει αναζητήσεις στο διαδίκτυο για προηγούμενα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών, για αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, για εργοστάσια παραγωγής ενέργειας αλλά και για την απόπειρα δολοφονίας του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο τον περασμένο Μάιο. Αναζήτησε επίσης πληροφορίες για εκλεγμένους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων του νυν και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το FBI, ο δράστης έκανε το 2023 περισσότερες από 25 διαφορετικές διαδικτυακές αγορές που σχετίζονταν με πυροβόλα όπλα, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο. Το 2024 αγόρασε επίσης έξι πρόδρομα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών.

Δεν υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις ότι είχε κάποιον συνεργάτη στην απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

