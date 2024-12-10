Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέπαιξε σήμερα τον Τζάστιν Τριντό, αποκαλώντας τον, με ανάρτησή του στο δίκτυό του Truth Social, «κυβερνήτη» αντί «πρωθυπουργό», ένας τίτλος που αποδίδεται στις ΗΠΑ στον επικεφαλής μιας πολιτείας.

«Ήταν χαρά να δειπνήσω τις προάλλες με τον κυβερνήτη Τζάστιν Τριντό της μεγάλης πολιτείας του Καναδά», έγραψε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ο Τζάστιν Τριντό μετέβη στη Φλόριντα για να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των απειλών του μεγιστάνα να επιβάλει στον Καναδά και στο Μεξικό δασμούς ύψους 25% στο σύνολο των προϊόντων που εισάγουν στις ΗΠΑ, προκαλώντας την ανησυχία των γειτόνων τους.

«Θα χαρώ να ξαναδώ σύντομα τον κυβερνήτη, προκειμένου να συνεχίσουμε τις λεπτομερείς συζητήσεις μας σχετικά με τους τελωνειακούς δασμούς και το εμπόριο, τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι πραγματικά θεαματικά για όλους!», συνέχισε ο Ρεπουπλικανός δισεκατομμυριούχος, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προτείνει στον Τριντό, όπως μεταδίδει το συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ότι αν ο Καναδάς δεν μπορούσε να αντέξει τους δασμούς ύψους 25%, θα μπορούσε να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ, προκαλώντας νευρικό γέλιο στον Καναδό πρωθυπουργό και σε άλλους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές, πάντα στο Fox News, ο εκλεγμένος πρόεδρος είπε στον Τζάστιν Τριντό ότι αν ο πρωθυπουργός ήταν ένας καλύτερος τίτλος, θα μπορούσε επίσης να γίνει κυβερνήτης μιας 51ης πολιτείας.

Έπειτα από αυτό το δείπνο στο Μαρ-α-Λάγκο, την κατοικία του Τραμπ, ο εκλεγμένος πρόεδρος χαιρέτισε μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» και ο Τριντό έκανε λόγο για μια «εξαιρετική συνομιλία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 45ος και ο μέλλων 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, συνηθίζει αυτού του είδους τις «σπόντες», ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που θα μπορούσαν να εκτιμηθούν διαφορετικά, ως αστεία ή κεκαλυμμένες απειλές.

«Γιατί επιδοτούμε αυτές τις χώρες;» διερωτήθηκε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Καναδά και το Μεξικό, κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης στο NBC, που προβλήθηκε την Κυριακή.

«Εάν θα τις επιδοτούμε, ας αφήσουμε να γίνουν μια Πολιτεία», επισήμανε.

Ο πρώην μεγιστάνας των ακινήτων κατηγορεί τους εμπορικούς εταίρους του Καναδά και του Μεξικού ότι δεν κάνουν αρκετά, μεταξύ άλλων, για να σταματήσουν τη παράτυπη μετανάστευση στα αμερικανικά σύνορα και το εμπόριο ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

