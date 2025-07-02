Ινδία: Επιχείρηση διάσωσης για ένα αγριογούρουνο και μια τίγρη – Δείτε βίντεο

Στην Ινδία, μια τίγρη κυνηγούσε έναν αγριογούρουνο, αλλά τελικά κατέληξε με το... γεύμα της σε ένα πηγάδι. Πιθανώς, το αγριογούρουνο προσπαθώντας να διασωθεί από του... χάρου τα δόντια, πήδηξε μέσα στο πηγάδι, αλλά η τίγρη το ακολούθησε.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν το περιστατικό στους υπαλλήλους καταφυγίου το οποίο βρισκόταν κοντά. Κατέβασαν ένα πτυσσόμενο μηχανισμό στο πηγάδι, στο οποίο η τίγρη ανέβηκε με επιτυχία. Σύντομα το αγριογούρουνο ανέβηκε επίσης στον μηχανισμό. Και τα δύο ζώα τελικά αφέθηκαν ελεύθερα στην άγρια ​​φύση.

Στο βίντεο το επιβλητικό αιλουροειδές διακρίνεται να κοιτάει έντονα τους διασώστες του περιμένοντας την ελευθερία.

Δεν γνωρίζουμε αν η τίγρη έφαγε το αγριογούρουνο αφού αφέθηκε ελεύθερη. Ελπίζουμε πώς όχι.

