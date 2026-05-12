Το Netflix μηνύθηκε στο Τέξας με την κατηγορία ότι συλλέγει δεδομένα που ανήκουν σε παιδιά και ενήλικες στην αμερικανική πολιτεία χωρίς τη συγκατάθεσή τους, και ότι χρησιμοποιεί «εθιστικό» σχεδιασμό για να τους κρατά καθηλωμένους.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, κατηγόρησε τον γίγαντα του streaming για «κατασκοπεία» εις βάρος των πολιτών, λέγοντας ότι «καταγράφει και εκμεταλλεύεται οικονομικά δισεκατομμύρια» πληροφορίες σχετικά με το πώς συμπεριφέρονται οι χρήστες στην πλατφόρμα, παρά το γεγονός ότι υποστήριζε το αντίθετο.

«Κάθε αλληλεπίδραση στην πλατφόρμα έγινε ένα σημείο δεδομένων που αποκάλυπτε πληροφορίες για τον χρήστη», ανέφερε το γραφείο του.

Το Netflix απέρριψε τους ισχυρισμούς και δηλώνει ότι θα τους προσβάλει στο δικαστήριο, σύμφωνα με δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Reuters.

«Με σεβασμό προς τη σπουδαία πολιτεία του Τέξας και τον Γενικό Εισαγγελέα Πάξτον, αυτή η αγωγή στερείται ουσίας και βασίζεται σε ανακριβείς και διαστρεβλωμένες πληροφορίες», δήλωσε εκπρόσωπος του Netflix στο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

«Το Netflix λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητα των μελών μας και συμμορφώνεται με τους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων παντού όπου δραστηριοποιούμαστε».

Το BBC επικοινώνησε με το Netflix για σχόλιο.

«Όταν βλέπετε Netflix, το Netflix βλέπει εσάς», αναφέρει η καταγγελία που κατατέθηκε τη Δευτέρα από τον κορυφαίο εισαγγελέα του Τέξας.

Σύμφωνα με το δικόγραφο, η εταιρεία streaming παρουσίαζε τον εαυτό της ως διαφορετική από άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόταν τα δεδομένα και διαφήμιζε στους χρήστες.

Παραθέτει δηλώσεις του πρώην επικεφαλής της εταιρείας, Ριντ Χέιστινγκς, από το 2019 και το 2020, ότι δεν συνέλεγε και δεν θα συνέλεγε ούτε θα εκμεταλλευόταν οικονομικά τα δεδομένα των χρηστών, όπως για παράδειγμα για την πώληση διαφημίσεων.

Όμως, το δικόγραφο αναφέρει ότι το Netflix χρησιμοποίησε έναν συνδυασμό «εθιστικών» χαρακτηριστικών σχεδιασμού, όπως η αυτόματη αναπαραγωγή περιεχομένου, και εκτεταμένης «καταγραφής» της δραστηριότητας των χρηστών για να κρατά τους ανθρώπους στον ιστότοπο.

Μεταξύ των δισεκατομμυρίων τεχνικών συμβάντων που κατέγραψε, ήταν το τι θα έκαναν κλικ οι χρήστες και πού θα παρέμεναν, και για πόσο χρονικό διάστημα, προσθέτει το δικόγραφο.

Το 2022, αναφέρει, η εταιρεία άρχισε επίσης να «αξιοποιεί τα βουνά δεδομένων που αθόρυβα απέσπασε από τα παιδιά και τις οικογένειες που κρατούσε καθηλωμένες στην οθόνη τους» - μοιράζοντας αυτά τα στοιχεία με εμπορικούς μεσίτες δεδομένων για να βοηθήσει στην αύξηση εσόδων ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Εν ολίγοις, το Netflix πούλησε συνδρομές στον προγραμματισμό του ως μια διέξοδο από την επιτήρηση των Μεγάλων Εταιρειών Τεχνολογίας: πληρώστε μηνιαία, αποφύγετε την ιχνηλάτηση», αναφέρει η αγωγή.

«Οι Τεξανοί εμπιστεύτηκαν αυτή τη συμφωνία. Το Netflix την αθέτησε - κατασκευάζοντας το ίδιο το σύστημα συλλογής δεδομένων από το οποίο οι συνδρομητές πλήρωσαν για να ξεφύγουν».

Έλεγχος του σχεδιασμού

Το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα Πάξτον δήλωσε ότι πιστεύει πως η εταιρεία παραβίασε τους νόμους της πολιτείας, και συγκεκριμένα τον Νόμο περί Παραπλανητικών Εμπορικών Πρακτικών του Τέξας, ο οποίος απαγορεύει «ψευδείς, δόλιες ή παραπλανητικές πράξεις και πρακτικές κατά τη διάρκεια του εμπορίου».

Ο γενικός εισαγγελέας μπορεί να επιδιώξει μέτρα, συμπεριλαμβανομένων προστίμων, κατά εκείνων που διαπιστώνεται ότι έχουν εμπλακεί σε τέτοια δραστηριότητα.

Σε αυτή την περίπτωση, ζητά από το δικαστήριο να διατάξει το Netflix να διαγράψει τυχόν δεδομένα που «συλλέχθηκαν με δόλο από Τεξανούς», να παύσει την επεξεργασία των δεδομένων τους για στοχευμένη διαφήμιση και να απενεργοποιήσει την αυτόματη αναπαραγωγή ως προεπιλογή για τα παιδικά προφίλ.

Αυτό συμβαίνει καθώς οι πλατφόρμες αντιμετωπίζουν εκκλήσεις να απενεργοποιήσουν χαρακτηριστικά όπως η αυτόματη αναπαραγωγή και η απεριόριστη κύλιση (infinite scroll), λόγω ανησυχιών ότι κρατούν τους χρήστες ανθυγιεινά εθισμένους σε ατελείωτες ροές περιεχομένου.

Οι ειδικοί λένε ότι η πρόσφατη επιτυχία μιας αγωγής στην Καλιφόρνια, η οποία υποστηρίζει ότι η Meta και το YouTube θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπεύθυνες για τον εθιστικό σχεδιασμό των πλατφορμών τους, θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για μια σειρά παρόμοιων καταγγελιών.

Πηγή: skai.gr

