Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη την πρότασή της για τον διορισμό του επόμενου ανώτατου Αμερικανού στρατηγού στην Ευρώπη, ο οποίος θα αναλάβει επίσης τον παραδοσιακό ρόλο του Ανωτάτου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης (Supreme Allied Commander Europe – SACEUR) στο ΝΑΤΟ.

Η υποψηφιότητα του Γκρίνκεβιτς θα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία των ΗΠΑ.

Η απόφαση αναμένεται να προκαλέσει ανακούφιση τόσο στις ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ όσο και σε αρκετούς Ρεπουμπλικανούς στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο που εντείνονται οι ανησυχίες πως η σκληρή ρητορική του Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη και η επιφυλακτική στάση του ως προς τον πόλεμο στην Ουκρανία θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν αποδυνάμωση ή ακόμη και αποχώρηση των ΗΠΑ από τον ηγετικό τους ρόλο στη Συμμαχία.

Η θέση του SACEUR, από την οποία εποπτεύονται όλες οι επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, καλύπτεται παραδοσιακά από Αμερικανό στρατηγό από τη σύστασή της μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με πρώτο διοικητή τον στρατηγό Ντουάιτ Αϊζενχάουερ το 1951.

Από την ανάληψη της εξουσίας τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει πιέσει τους Ευρωπαίους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες, τονίζοντας ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει την περισσότερη ευθύνη για την ασφάλεια της ηπείρου.

Το πόσο γρήγορα μπορεί η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στη Συμμαχία παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα, ενώ σύμφωνα με αξιωματούχους, έχουν γίνει εσωτερικές συζητήσεις στην κυβέρνηση Τραμπ για το ενδεχόμενο να ανατεθεί στο μέλλον η θέση του Ανώτατου Συμμαχικού Διοικητή Ευρώπης (SACEUR) σε ευρωπαϊκή χώρα.





