Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), ανακοίνωσε την Παρασκευή, 8 Μαΐου, μέσω των κοινωνικών δικτύων, ότι θα υπάρξει τριήμερη εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, από τις 9 Μαΐου έως τις 11 Μαΐου.

Διάταγμα από Ζελένσκι

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέδωσε διάταγμα που «επιτρέπει» τη διεξαγωγή της παρέλασης για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα, διασφαλίζοντας ότι δεν θα επιτεθούν στην Κόκκινη Πλατεία.

Επιβεβαίωσε και το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο με τη σειρά του, επιβεβαίωσε τη συμφωνία για τριήμερη εκεχειρία.



Πηγή: skai.gr

