Η Ουκρανία έπληξε κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Ροστόβ-ον-Ντον

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία επιτέθηκε σε κέντρο ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο Ροστόβ-ον-Ντον, στη Ρωσία, προειδοποιώντας ότι το πλήγμα θα μπορούσε επηρεάσει την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι δεν καταγράφηκε κάποιο επικίνδυνο περιστατικό.

Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι 13 αεροδρόμια στη νότια Ρωσία ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω επιθέσεων με drones.

«Οι επιχειρήσεις στο περιφερειακό κέντρο στο Ροστόφ-ον-Ντον, το οποίο διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στη νότια Ρωσία, έχουν ανασταλεί προσωρινά, αφού ουκρανικό drone έπληξε το διοικητικό κτίριο του παραρτήματος “Αεροναυτιλία Νότιας Ρωσίας”», ανέφερε το υπουργείο.

Δεν υπήρξαν θύματα, πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

