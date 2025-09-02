Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καλιφόρνια: Ένας δικαστής φρενάρει το σχέδιο Τραμπ για ανάπτυξη Εθνοφρουράς στην Πολιτεία

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Τσαρλς Μπρέιερ, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, εξέδωσε την εντολή που έβαλε φρένο στις προθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ

Ντόναλντ Τραμπ

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε την Τρίτη την κυβέρνηση Τραμπ να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην Καλιφόρνια για την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Τσαρλς Μπρέιερ, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, εξέδωσε την εντολή για το Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Η τελική απόφαση θα παρθεί στις 12 Σεπτεμβρίου κι ενώ ο Τραμπ δείχνει ανένδοτος και αποφασισμένος να βγάλει τον στρατό στη δυτική πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, αρκεί να μην τον εμποδίσει η δικαιοσύνη της χώρας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Καλιφόρνια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark