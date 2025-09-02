Ένας ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε την Τρίτη την κυβέρνηση Τραμπ να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στην Καλιφόρνια για την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ, Τσαρλς Μπρέιερ, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, εξέδωσε την εντολή για το Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνια, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Η τελική απόφαση θα παρθεί στις 12 Σεπτεμβρίου κι ενώ ο Τραμπ δείχνει ανένδοτος και αποφασισμένος να βγάλει τον στρατό στη δυτική πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, αρκεί να μην τον εμποδίσει η δικαιοσύνη της χώρας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.