Ισραήλ: Ακροδεξιός υπουργός ζητά «επανεκτίμηση» του αρχηγού του Στρατού

Η πολιτική κρίση στο Ισραήλ δείχνει να βαθαίνει. Ο υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς Αμιτσάι Ελιγιάχου ζητά επανεκτίμηση της θητείας του Αρχηγού του Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού, Αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, μετά από αναφορές για σύγκρουση μεταξύ του Ζαμίρ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και μελών του υπουργικού συμβουλίου.

Μιλώντας στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, ο ακροδεξιός υπουργός δήλωσε πως αν ο Ζαμίρ δεν ξέρει πώς να οδηγήσει το Ισραήλ στη νίκη στη Γάζα, θα πρέπει να παραιτηθεί, συγκρίνοντάς τον με «στρατηγούς του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που ήθελαν να υπογράψουν μια συνθήκη ειρήνης με τον Χίτλερ και αποδυνάμωσαν την πίστη του λαού στη νίκη».

Δεν είναι σαφές σε ποιον αναφερόταν. Αν και υπήρχαν πολιτικοί σε δυτικά έθνη που επιδίωκαν ειρήνη με τους Ναζί, δεν υπάρχει γνωστή περίπτωση στρατηγών σε συμμαχικές χώρες που το έπραξαν.

«Ο αρχηγός του επιτελείου κάνει λάθος και παραπλανά [το υπουργικό συμβούλιο]. Εάν είναι γενναίος εναντίον του Ιράν και των Χούθι, αλλά αδύναμος εναντίον της Γάζας, πρέπει να επανεξετάσουμε το μέλλον του», διεμήνυσε ο Ελιγιάχου.

Εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του για την εφαρμογή στρατιωτικού νόμου στη Γάζα, καθώς και για την ισραηλινή κυριαρχία.

Τα σχόλια του ακροδεξιού υπουργού έρχονται μετά από τη σύγκρουση του ΑΓΕΕΘΑ με υπουργούς σχετικά με τη στρατηγική στη Γάζα. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου της Κυριακής, ο Ζαμίρ εξέφρασε την υποστήριξή του για μια σταδιακή συμφωνία με τη Χαμάς. Αυτό προκάλεσε αντίδραση από τον Υπουργό Οικισμών και Εθνικών Έργων Ορίτ Στροκ, ο οποίος τον κατηγόρησε για δειλία επικαλούμενος το βιβλικό εδάφιο «Υπάρχει κανείς φοβισμένος και απογοητευμένος; Ας επιστρέψει στο σπίτι του, μήπως το θάρρος των συντρόφων του επιδεινωθεί όπως το δικό του».

Το ρεπορτάζ του Channel 13 ανέφερε ότι ο Ζαμίρ επέπληξε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και άλλους συγκεντρωμένους νομοθέτες, κατηγορώντας τους ότι μόλις τώρα αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν σοβαρά την τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς ως δικαιολογία για να διευρύνουν τη στρατιωτική εκστρατεία και να αποφύγουν μια πιθανή συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων.

Ο ανώτατος αξιωματικός προειδοποίησε ότι το σχέδιο κατάκτησης της Πόλης της Γάζας θα παρασύρει το Ισραήλ σε μια πλήρη κατοχή της Λωρίδας που θα εξαντλήσει το στράτευμα, καλώντας τους υπουργούς να «κατανοήσουν τις συνέπειες» των πράξεών τους, ανέφερε το Ynet.

Σύμφωνα με το Channel 12, ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Ζαμίρ ότι του επιτέθηκε σε ανεπίσημες ενημερώσεις προς δημοσιογράφους, και επίσης τον επέκρινε για διάφορα άλλα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του ότι είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να αποδεχτεί τη συμφωνία ομήρων που προσφέρεται αυτήν τη στιγμή.

Πηγή: skai.gr

