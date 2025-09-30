Μακρόν: «Η Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε σημερινή του ανακοίνωση χαιρέτισε τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να θέσει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα και να επιτύχει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ παράλληλα ευχήθηκε να δεσμευτεί και το Ισραήλ αποφασιστικά σε αυτή τη βάση.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε εκ παραλλήλου πως η Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Μακρόν επισήμανε επίσης ότι τα ανωτέρω θα πρέπει να επιτρέψουν μία συζήτηση σε βάθος με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους ούτως ώστε να επιτευχθεί μία διαρκής ειρήνη στην περιοχή βασισμένη στη λύση των δύο κρατών επί τη βάσει των πρόσφατων σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ. Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: skai.gr

