Ο ταξιδιώτης του κόσμου που δεν έχει φύγει ποτέ από το σπίτι του

Ο Λουίς Μαρτίνεθ έχει γράψει χιλιάδες ποιήματα για πόλεις σε όλο τον κόσμο – τόσο ζωντανά και περιγραφικά – σαν να τις έχει επισκεφθεί. Ωστόσο, δεν έχει φύγει ποτέ από το σπίτι του.

Ο Κουβανός Λουίς Μαρτίνεθ εργάζεται ως αχθοφόρος στον σταθμό λεωφορείων του Τρινιδάδ.

Ήταν μικρό παιδί όταν ο Κάστρο έκλεισε τα σύνορα και τώρα που μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό, δεν έχει τα οικονομικά μέσα. Όμως, με το μυαλό του, ο Λουίς έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.

Ο φτωχός αχθοφόρος έχει γράψει περισσότερα από 3.000 ποιήματα για πόλεις και τοπόσημα σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, περιγράφει κάθε μέρος με ζωηρή λεπτομέρεια και ακρίβεια σαν να το έχει δει με τα μάτια του.

