Ινδονησία: Ισχυρότατος σεισμός 6,8 βαθμών ΝΔ της Σουμάτρα - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,8 βαθμών, καταγράφηκε την Παρασκευή νοτιοδυτικά της Σουμάτρα στην Ινδονησία, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος της δόνησης μετρήθηκε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το EMSC.

Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

🔔#Earthquake (#gempa) M6.8 occurred 211 km SW of #Bengkulu (#Indonesia) 25 min ago (local time 20:37:04). More info at:

