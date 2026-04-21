Στη CIA εργάζονταν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στο Μεξικό

Οι δύο αξιωματούχοι της πρεσβείας των ΗΠΑ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο ατύχημα στο Μεξικό την Κυριακή εργάζονταν για τη CIA και συνεργάζονταν με Μεξικανούς αξιωματούχους σε διευρυμένες επιχειρήσεις δίωξης ναρκωτικών στη χώρα, όπως επιβεβαίωσαν στο CNN δύο άτομα που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Στο ατύχημα σκοτώθηκαν επίσης δύο Μεξικανοί αξιωματούχοι που ανήκαν στην Υπηρεσία Κρατικών Ερευνών (AEI) της Τσιουάουα. Οι αξιωματικοί της CIA και οι Μεξικανοί αξιωματούχοι επέστρεφαν από επιδρομή για ναρκωτικά στον δήμο Μορέλος, όταν το αυτοκίνητό τους συνετρίβη στον αυτοκινητόδρομο Τσιουάουα-Σιουδάδ Χουάρες, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές.

Οι συνθήκες του ατυχήματος τελούν ακόμη υπό διερεύνηση, δήλωσε ένας από τους ενημερωθέντες.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνησή της «δεν γνώριζε καμία άμεση συνεργασία μεταξύ της πολιτείας της Τσιουάουα και προσωπικού της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Μεξικό».

«Η σχέση είναι ομοσπονδιακή, όχι πολιτειακή», είπε. «Πρέπει να έχουν εξουσιοδότηση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για αυτή τη συνεργασία, η οποία αναγκαστικά λαμβάνει χώρα σε πολιτειακό επίπεδο, όπως ορίζει το Σύνταγμα».

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Μεξικό ανάρτησε στην πλατφόρμα X την Κυριακή ότι «είμαστε βαθύτατα λυπημένοι από την τραγική απώλεια δύο μελών του προσωπικού της πρεσβείας των ΗΠΑ, του Διευθυντή της Υπηρεσίας Κρατικών Ερευνών (AEI) της Τσιουάουα και ενός αξιωματικού της AEI σε αυτό το ατύχημα». Πρόσθεσε ότι «αυτή η τραγωδία αποτελεί μια σοβαρή υπενθύμιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι Μεξικανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι που είναι αφοσιωμένοι στην προστασία των κοινοτήτων μας».

Η CIA έχει επεκτείνει σημαντικά τις επιχειρήσεις της στο Μεξικό υπό τον διευθυντή Τζον Ράτκλιφ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει εργαστεί ευρέως για τη μεταφορά αντιτρομοκρατικών αρμοδιοτήτων και πόρων προς την καταπολέμηση των καρτέλ κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού, αλλά και εντός του ίδιου του Μεξικού.

Η CIA ξεκίνησε πέρυσι μυστικές πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών MQ-9 Reaper πάνω από το Μεξικό για την κατασκοπεία των καρτέλ ναρκωτικών, ενώ προχώρησε και σε επανεξέταση των αρμοδιοτήτων της σχετικά με τη χρήση θανατηφόρας βίας κατά των καρτέλ στη χώρα, όπως έχει αναφέρει το CNN.

Η Υπηρεσία δήλωσε στο CNN πέρυσι ότι «η αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό και την ευρύτερη περιοχή αποτελεί προτεραιότητα για τη CIA ως μέρος των ευρύτερων προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει τη σοβαρή απειλή από τη διακίνηση ναρκωτικών. Ο Διευθυντής Ράτκλιφ είναι αποφασισμένος να θέσει τη μοναδική τεχνογνωσία της CIA στην υπηρεσία αυτής της πολύπλευρης πρόκλησης».

Πηγή: skai.gr

