Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι ξεκίνησε επιχείρηση για την εκκαθάριση του οικισμού Σέιχ Μασούντ στο Χαλέπι από τις κουρδικές δυνάμεις (Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις - SDF).

«Μετά τη λήξη όλων των προθεσμιών που έδωσε ο στρατός στις SDF στο Σέιχ Μασούντ ο στρατός ανακοινώνει την έναρξη επιχείρησης εκκαθάρισης για την απομάκρυνση της εγκληματικής παρουσίας αυτής της οργάνωσης. Μόλις ολοκληρωθεί η εκκαθάριση, η γειτονιά θα παραδοθεί στις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας και στους κρατικούς θεσμούς για να συνεχίσουν άμεσα το κανονικό τους έργο» τονίζεται.

«Ένας μεγάλος αριθμός τρομοκρατικών στοιχείων του PKK εντοπίστηκε στη συνοικία Σέιχ Μασούντ. Αυτοί οι εγκληματίες φέρεται να συμμετείχαν με τις SDF στη δολοφονία περισσότερων από δέκα Κούρδων νεαρών που αρνήθηκαν να πολεμήσουν στο πλευρό τους, και στη συνέχεια έκαψαν τα σώματά τους για να εκφοβίσουν τους κατοίκους της γειτονιάς» αναφέρεται.

«Ο Συριακός Αραβικός Στρατός προσπάθησε να σταματήσει τις εγκληματικές ενέργειες που διέπραξε η οργάνωση SDF, καταλήγοντας σε συμφωνία που επέτρεπε στους μαχητές της να αποσυρθούν με τα όπλα τους. Ωστόσο, οι SDF επιτέθηκαν σε λεωφορεία του στρατού τρεις φορές, βομβάρδισαν θέσεις του στρατού και στόχευσαν στρατιώτες, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών στρατιωτών και τον τραυματισμό περισσότερων από δώδεκα άλλων» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

