Στο εσωτερικό της αγωνιώδους παγκόσμιας κούρσας για την εύρεση διαφυγής του Μαδούρο

Παραμονή Χριστουγέννων, στο Βατικανό, εκτυλισσόταν μία από τις τελευταίες προσπάθειες αποτροπής μιας αιματηρής κλιμάκωσης στη Βενεζουέλα. Ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, υπ’ αριθμόν δύο στην ιεραρχία της Αγίας Έδρας και έμπειρος διπλωματικός διαμεσολαβητής, κάλεσε εσπευσμένα τον Μπράιαν Μπερτς, πρέσβη των ΗΠΑ στο Βατικανό, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για τα αμερικανικά σχέδια απέναντι στο καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο.

Το ερώτημα ήταν καίριο: επρόκειτο οι Ηνωμένες Πολιτείες να περιοριστούν στην καταδίωξη ναρκεμπόρων ή επιδίωκαν ανοιχτά αλλαγή καθεστώτος; Ο Παρολίν αναγνώρισε ότι ο Μαδούρο έπρεπε να αποχωρήσει, όμως πίεσε την Ουάσιγκτον να του προσφέρει μια διέξοδο, ώστε να αποφευχθεί αιματοχυσία και αποσταθεροποίηση.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο καρδινάλιος προσπαθούσε απεγνωσμένα να έρθει σε επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κλιμακούμενη στρατιωτική πίεση και τις επιπτώσεις της. Σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή της Washington Post, ο Παρολίν αποκάλυψε ότι η Ρωσία ήταν διατεθειμένη να προσφέρει άσυλο στον Μαδούρο και παρακάλεσε τις ΗΠΑ να δείξουν υπομονή ώστε να τον πείσουν να αποδεχθεί την πρόταση.

Η Μόσχα, σύμφωνα με πηγές, διαβεβαίωνε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα εγγυόταν την ασφάλεια του Μαδούρο, επιτρέποντάς του να αποχωρήσει με τα χρήματά του. Παράλληλα, κυκλοφορούσε η εκτίμηση ότι η Βενεζουέλα είχε μετατραπεί σε διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες Ρωσίας–Δύσης για την Ουκρανία.

Ωστόσο, οι προσπάθειες απέτυχαν. Λίγες ημέρες αργότερα, αμερικανικές ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση-αστραπή, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 75 άνθρωποι, ενώ ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Η συνάντηση στο Βατικανό ήταν μόνο μία από τις πολλές αποτυχημένες απόπειρες διεθνούς διαμεσολάβησης. Ρώσοι, Καταριανοί, Τούρκοι, εκπρόσωποι της Καθολικής Εκκλησίας και ανεπίσημοι απεσταλμένοι προσπάθησαν μέχρι την τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν ασφαλή έξοδο για τον Μαδούρο και να αποτρέψουν την αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση.

Το Βατικανό εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη διαρροή αποσπασμάτων εμπιστευτικών συνομιλιών, ενώ η Ουάσιγκτον και το Κρεμλίνο απέφυγαν επίσημα σχόλια. Το ρεπορτάζ βασίζεται σε μαρτυρίες σχεδόν 20 προσώπων, πολλά από τα οποία μίλησαν ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών.

Οι χαμένες ευκαιρίες του Μαδούρο

Καθ’ όλη τη διάρκεια των μηνών που προηγήθηκαν, ο Μαδούρο φαινόταν να υποτιμά τον κίνδυνο. Απέρριψε επανειλημμένα προτάσεις εξόδου, ακόμη και όταν αμερικανικά πολεμικά πλοία άρχισαν να πλήττουν σκάφη που φέρονταν να εμπλέκονται σε ναρκοδιακίνηση στα ανοικτά της Βενεζουέλας και η ρητορική της Ουάσιγκτον σκλήρυνε.

Μέχρι και λίγες ημέρες πριν από την επιχείρηση, του μεταφέρθηκε τελική προειδοποίηση. Εκείνος, όμως, αρνήθηκε να υποχωρήσει. «Δεν δεχόταν τη συμφωνία», ανέφερε πρόσωπο με γνώση των συνομιλιών. «Πίστευε ότι οι ΗΠΑ δεν θα προχωρούσαν».

Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος άρχισε να σχεδιάζει την επόμενη ημέρα. Αντί να στηριχθεί στην αντιπολίτευση, όπως είχε κάνει επί χρόνια, η κυβέρνηση Τραμπ στράφηκε αιφνιδιαστικά στη νούμερο δύο του καθεστώτος: την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγες.

Η απρόσμενη επιλογή της Ντέλσι Ροδρίγες

Η επιλογή συνιστούσε θεαματική στροφή. Κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, η Ροδρίγες και ο αδελφός της Χόρχε είχαν βρεθεί στο στόχαστρο κυρώσεων ως βασικά στελέχη του καθεστώτος. Ωστόσο, στους κόλπους της αμερικανικής κυβέρνησης άρχισε να επικρατεί μια πιο πραγματιστική θεώρηση.

Απόρρητη εκτίμηση της CIA κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι πιστοί του Μαδούρο θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να κυβερνήσουν αποτελεσματικά μετά την αποχώρησή του, σε σύγκριση με την αντιπολίτευση της Μαρίας Κορίνα Ματσάδο, η οποία δυσκολευόταν να κερδίσει την εμπιστοσύνη του στρατού.

Η Ροδρίγες, παρά το σκληρό «τσαβιστικό» προφίλ της, είχε οικοδομήσει στο παρασκήνιο σχέσεις εμπιστοσύνης με επιχειρηματικούς κύκλους και ξένους επενδυτές, κυρίως στον ενεργειακό τομέα. Ως υπουργός Πετρελαίου, διαπραγματεύθηκε με την Τουρκία και το Κατάρ και συνεργάστηκε στενά με τη Chevron, τη μοναδική αμερικανική εταιρεία που συνέχισε να δραστηριοποιείται στη χώρα υπό καθεστώς κυρώσεων.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, επιχειρηματικοί κύκλοι στη Βενεζουέλα άρχισαν να τη βλέπουν ως τη μόνη ρεαλιστική επιλογή για μια ελεγχόμενη μετάβαση εξουσίας. Το ίδιο και το Κατάρ, το οποίο είχε απογοητευθεί από την απρόβλεπτη συμπεριφορά του Μαδούρο και θεωρούσε τη Ροδρίγες αξιόπιστη συνομιλήτρια.

Η περιθωριοποίηση της αντιπολίτευσης

Καθώς η Ουάσιγκτον έγερνε προς τη λύση Ροδρίγες, η εμπιστοσύνη της προς τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο μειωνόταν. Παρά το διεθνές κύρος της - και το Νόμπελ Ειρήνης του 2025 - Αμερικανοί αξιωματούχοι και Βενεζουελάνοι επιχειρηματίες προειδοποιούσαν ότι δεν είχε καταφέρει να οικοδομήσει ουσιαστικές γέφυρες με τις ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με αμερικανικά έγγραφα, οι διαβεβαιώσεις της ομάδας Ματσάδο ότι ο στρατός θα «συντασσόταν» κρίθηκαν υπεραισιόδοξες. Άλλοι παράγοντες της αντιπολίτευσης δήλωναν ότι δεν υπήρξε ποτέ ουσιαστικός διάλογος με στρατιωτικούς. Το συμπέρασμα στην Ουάσιγκτον ήταν ότι μια κυβέρνηση υπό τη Ματσάδο θα κατέρρεε υπό το βάρος των προκλήσεων.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, η Ματσάδο προσπάθησε να αποκαταστήσει σχέσεις με τον Τραμπ, φτάνοντας στο σημείο να του προσφέρει το Νόμπελ της — μια κίνηση που, σύμφωνα με πηγές, ενόχλησε τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ένα αβέβαιο μέλλον

Η Ροδρίγες κινείται πλέον ανάμεσα σε μηνύματα συνδιαλλαγής και επίδειξης ισχύος. Συλλήψεις δημοσιογράφων και έλεγχοι από παραστρατιωτικές ομάδες δείχνουν ότι η εξουσία παραμένει κατακερματισμένη, με τον ισχυρό υπουργό Εσωτερικών Ντιοσδάδο Καμπέγιο να διατηρεί σημαντική επιρροή.

Η κυβέρνηση Τραμπ, πάντως, δηλώνει ικανοποιημένη από τη μέχρι στιγμής συνεργασία, επικαλούμενη την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και συμφωνία για εξαγωγές πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Στο Βατικανό, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ προειδοποίησε ότι η διπλωματία του διαλόγου υποχωρεί μπροστά στη «διπλωματία της ισχύος». «Ο πόλεμος επιστρέφει στη μόδα», προειδοποίησε, «και ο ζήλος για σύγκρουση εξαπλώνεται».



Πηγή: skai.gr

