Ζελένσκι στο Bloomberg: Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για μια ενδεχόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανάκαμψης της χώρας μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η συμφωνία θα περιλαμβάνει μηδενικούς δασμούς στο εμπόριο με τις ΗΠΑ και θα ισχύει για ορισμένες βιομηχανικές περιοχές της Ουκρανίας, δίνοντας στη χώρα «πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα» σε σύγκριση με τις γειτονικές χώρες και ενδεχομένως προσελκύοντας επενδύσεις και επιχειρήσεις, δήλωσε ο Ζελένσκι σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Bloomberg.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε επίσης ότι θα πρέπει να συζητήσει τις λεπτομέρειες της πρότασης απευθείας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι μια τέτοια συμφωνία θα χρησιμεύσει επίσης ως πρόσθετη εγγύηση οικονομικής ασφάλειας.

Ο Ζελένσκι μίλησε καθώς έλαβε αναφορά από τον κορυφαίο διαπραγματευτή του, Ρουστέμ Ουμέροφ, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους ειδικούς απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, την Παρασκευή. Οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ έχουν έρθει σε επαφή με τη Ρωσία πρόσφατα με «κάποιο τρόπο», δήλωσε ο Ζελένσκι, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει αν ο Γουίτκοφ ή ο Κούσνερ θα ταξιδέψουν σύντομα στη Ρωσία για συναντήσεις.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έχει υποβάλει τις παρατηρήσεις της επί των εδαφικών προτάσεων στην αμερικανική πλευρά, η οποία θα τις διαβιβάσει στη συνέχεια στους Ρώσους συνομιλητές, ώστε να καταθέσουν και εκείνοι τη θέση τους, για την οποία ενδεχομένως θα ενημερωθεί και το Κίεβο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ελπίζει να λάβει την απάντηση της Ρωσίας στο πλαίσιο του σχεδίου των 20 σημείων μέχρι τη στιγμή που θα ολοκληρώνει τις εγγυήσεις ασφαλείας και το σχέδιο ανάκαμψης μαζί με τον Τραμπ, κάτι που ενδέχεται να συμβεί ακόμη και έως το τέλος του μήνα. Πρόσθεσε ότι αναμένει να συναντηθεί με τον Τραμπ είτε στις ΗΠΑ είτε στο Νταβός της Ελβετίας, όπου και οι δύο ηγέτες αναμένεται να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι επιθυμεί να συζητήσει προσωπικά με τον Τραμπ τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις των ΗΠΑ σε περίπτωση νέας ρωσικής επιθετικότητας. «Δεν θέλω όλα να καταλήξουν σε μια απλή υπόσχεση ότι θα αντιδράσουν», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Θέλω κάτι πιο συγκεκριμένο».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι «δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει δεσμευτεί δημόσια για νέα μέτρα στήριξης της Ουκρανίας.

Ενώ οι συνομιλίες του Κιέβου με τους συμμάχους του σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες εβδομάδες, τα εδαφικά ζητήματα παραμένουν το κύριο σημείο διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

Η Ουκρανία εξετάζει ένα σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ για τη δημιουργία μιας ελεύθερης οικονομικής ζώνης που θα χωρίζει τις ουκρανικές και τις ρωσικές δυνάμεις μετά από μια πιθανή εκεχειρία, πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Η πρόταση, που δεν πρέπει να συγχέεται με την ιδέα μιας ευρείας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, είναι ένα τοπικό σχέδιο που αφορά την περιοχή του πεδίου μάχης. Εάν εφαρμοστεί, θα μετατρέψει οποιαδήποτε ζώνη ασφαλείας που θα προκύψει με την αποχώρηση των στρατευμάτων σε μια ζώνη όπου οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λειτουργούν και οι άνθρωποι θα μπορούν να ζουν και να εργάζονται υπό ένα ειδικό νομικό και φορολογικό καθεστώς.

«Το πλαίσιο αυτό είναι δύσκολο, αλλά δίκαιο», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η πρόταση θα απαιτούσε από τη Ρωσία να ακολουθήσει τα βήματα της Ουκρανίας και θα έπρεπε παράλληλα να τεθεί προς συζήτηση στο εσωτερικό της χώρας. Η ζώνη αυτή θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε τμήματα της ανατολικής ουκρανικής περιοχής του Ντονμπάς και να λειτουργήσει ως συμβιβαστική λύση, με την προϋπόθεση ότι και οι δύο πλευρές θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή και θα χωριστούν σε απόσταση αρκετά μεγάλη ώστε να καταστεί εφικτή η ομαλή ζωή εκεί.

Μια δεύτερη επιλογή θα ήταν η παύση των εχθροπραξιών με τις δυνάμεις να παραμένουν στις θέσεις τους, καθώς τα εκκρεμή ζητήματα θα επιλύονται με διπλωματικά μέσα, είπε ο Ουκρανός ηγέτης. «Πρόκειται για το πάγωμα της γραμμής επαφής, όχι της σύγκρουσης», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι μια τέτοια ρύθμιση θα ήταν ευκολότερη να εφαρμοστεί και να παρακολουθείται από τους ξένους συμμάχους της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι οι ενέργειες της Ρωσίας δείχνουν πως δεν είναι έτοιμη για ουσιαστική διπλωματία. Τόνισε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα εδάφη ως ρωσικά, ενώ εξέφρασε την προσδοκία ότι σε κάποιο σημείο στο μέλλον η χώρα θα αποκαταστήσει την κυριαρχία της σε ολόκληρη την επικράτειά της.

Ακόμη, προέτρεψε τις ΗΠΑ να ανταποκριθούν πιο συστηματικά στην ρωσική επιθετικότητα, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία δεν έχει ακόμη λάβει όλα τα συστήματα αεροπορικής άμυνας Patriot και τα πυρομαχικά που η Ουάσινγκτον έχει δεσμευτεί να παραδώσει.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μια μεγάλη αεροπορική επίθεση κατά της Ουκρανίας τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, με αποτέλεσμα μεγάλα τμήματα της πρωτεύουσας να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό.

Ο δήμαρχος του Κιέβου προέτρεψε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν προσωρινά την πόλη για να αποφύγουν το κρύο. Ο Ζελένσκι επέκρινε την έκκληση ως καταστροφολογική, λέγοντας ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο να εργαστούμε σκληρά για να λειτουργήσει ξανά κανονικά η πόλη. «Δεν μπορεί κανείς να δείχνει στους Ρώσους αυτό που θέλουν να βλέπουν και να ακούν», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τι ςπρόσφατες δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών που ζητούν την επανέναρξη του διαλόγου με τη Μόσχα, ο Ζελένσκι είπε ότι δεν είναι αντίθετος στο να συνεργαστεί η Ευρώπη με τη Ρωσία, αρκεί ο Πούτιν να συνειδητοποιήσει ότι οι συζητήσεις είναι σοβαρές. «Δεν είμαι αντίθετος στο να συνομιλεί η Ευρώπη με τη Ρωσία, ειδικά τώρα που ασκείται πίεση από τις ΗΠΑ και η Ευρώπη έχει αρχίσει να μιλάει για εγγυήσεις ασφαλείας», είπε. «Προχωράμε προς την τελική φάση, ακόμα κι αν δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς θα είναι αυτή».

Πηγή: skai.gr

