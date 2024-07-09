Ο στρατός του Ισραήλ ανακοινώνει ότι βομβάρδισε τρομοκράτες που «χρησιμοποιούσαν σχολείο» στη Νουσέιρατ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έπληξαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη «τρομοκράτες» που χρησιμοποιούσαν «δομές σχολείου στην περιοχή Νουσέιρατ», στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ιατρική πηγή στο νοσοκομείο Αλ Άουντα της Νουσέιρατ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έφθασαν εκεί πολλοί τραυματίες έπειτα από την επίθεση στην είσοδο σχολείου του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

«Με βάση πληροφορίες και με τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας, (η ισραηλινή πολεμική αεροπορία) έπληξε τρομοκράτες που διεξήγαγαν τρομοκρατικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας δομές σχολείου στην περιοχή της Νουσέιρατ για να προφυλαχθούν», αναφέρει ανακοίνωση του στρατού.

Το Ισραήλ κατηγορεί συστηματικά τους ένοπλους βραχίονες της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Τζιχάντ ότι παραβιάζουν «το διεθνές δίκαιο» χρησιμοποιώντας «πολιτικές υποδομές» και «χρησιμοποιώντας τους κατοίκους (της Λωρίδας της Γάζας) ως ανθρώπινες ασπίδες για (να διαπράττουν) τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ».

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση που βάζει στο στόχαστρο σχολείο τα τελευταία 24ωρα. Προχθές Κυριακή, χτυπήθηκε σχολείο που διαχειρίζεται το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην πόλη της Γάζας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι. Μια ημέρα νωρίτερα, δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό του Ισραήλ εναντίον σχολείου, επίσης στη Νουσέιρατ, όπου έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες εκτοπισμένοι και διαχειρίζεται ο ΟΗΕ. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κατήγγειλε την «ειδεχθή σφαγή» αυτή.

Από την πλευρά του, ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως η αεροπορία στοχοποίησε «πολλούς τρομοκράτες» στον «τομέα του σχολείου αλ Τζαούνι της UNRWA».

«Η τοποθεσία αυτή χρησιμοποιείτο για να κρύβονται όπλα και ως επιχειρησιακή υποδομή από όπου διεξάγονταν επιθέσεις εναντίον (ισραηλινών) στρατιωτικών», υποστήριξε σε ανακοίνωσή του, συμπληρώνοντας πως έλαβε «πολλά μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμών αμάχων».

Ο πόλεμος στη Γάζα εισήλθε την Κυριακή στον δέκατο μήνα του.

Έναυσμα ήταν η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.195 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκειά της, 116 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 42 πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα τουλάχιστον 38.193 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στον θύλακο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.