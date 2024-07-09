Κατάσταση φυσικής καταστροφής στη Γουατεμάλα

Κατάσταση φυσικής καταστροφής κηρύχθηκε στη Γουατεμάλα για 30 ημέρες, εξαιτίας των ζημιών που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές που έχουν αφήσει πίσω τους 13 νεκρούς από τον Μάιο, σύμφωνα με την επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το μέτρο, που δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα και εγκρίθηκε από τον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο Μπερνάρντο Αρέβαλο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου, περιστέλλει κάποια συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως αυτό της ελευθερίας της κυκλοφορίας.

Το κοινοβούλιο, όπου κυριαρχεί η δεξιά αντιπολίτευση, έχει στη διάθεσή του τρεις ημέρες για να επικυρώσει, να τροποποιήσει ή να απορρίψει την προεδρική απόφαση.

Η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί πως οι υπερβολικές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κορεσμό εδαφών και «μεγάλες ζημιές» σε κατοικίες και υποδομές.

Οι συνθήκες αυτές μεγεθύνουν τον «κίνδυνο» να υπάρξουν γεγονότα που ενδέχεται «να πλήξουν τα δικαιώματα ευάλωτων πληθυσμών» στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, όπου το 59% των 17,7 εκατομμυρίων κατοίκων ζει στη φτώχεια.

Η υπηρεσία κρατικού συντονισμού για τη μείωση των καταστροφών (CONRED), το όργανο που ηγείται της πολιτικής προστασίας, έλαβε εντολή να απομακρύνει εσπευσμένα ανθρώπους σε «πληγείσες περιοχές ή (περιοχές) σε κίνδυνο».

Ακόμη, η CONRED καλείται να θέσει σε εφαρμογή σειρά μέτρων για «την πρόληψη» και «την αντιμετώπιση» των ζημιών που έχουν καταγραφεί την περίοδο των βροχών.

Σύμφωνα με τους αριθμούς της CONRED, την τρέχουσα περίοδο των βροχών —γενικά διαρκεί από τον Μάιο ως τον Νοέμβριο— έχουν χαθεί 13 ανθρώπινες ζωές, ενώ 16.844 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων σε όλη τη Γουατεμάλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

