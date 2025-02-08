Bloomberg: Το Ισραήλ καταρτίζει σχέδιο για την απομάκρυνση των κατοίκων της Γάζας - Τι προβλέπει

Το Ισραήλ έχει προσδιορίσει ένα αεροδρόμιο και ένα λιμάνι ως πιθανά σημεία για να εγκαταλείψουν οι Παλαιστίνιοι την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με σχέδιο που παρουσιάστηκε στον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της αμφιλεγόμενης πρότασης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg, οι προκαταρκτικές ιδέες παρουσιάστηκαν στον Κατζ σε στρατιωτική ενημέρωση την Πέμπτη, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που έχει γνώση των συζητήσεων. Σημειώνεται ότι ο Κατζ είχε δώσει εντολή στον στρατό να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη για την πρόταση του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει μεγάλη σαφήνεια σχετικά με το αν μπορεί να λάβει την απαιτούμενη υποστήριξη ή το πού οι Παλαιστίνιοι θα είναι πρόθυμοι ή ικανοί να μετακινηθούν.

Η πρόταση για τη μετεγκατάσταση πάνω από 2 εκατ. κατοίκων της Γάζας για να ανοίξει ο δρόμος για την ανοικοδόμηση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ απορρίφθηκε γρήγορα από Παλαιστίνιους και αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής, καθώς και από ορισμένες δυτικές κυβερνήσεις.

Ακόμα και έτσι, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) βρίσκονται στη διαδικασία να καθορίσουν ποια από τα πέντε χερσαία περάσματα μεταξύ της Γάζας και του Ισραήλ θα επιτρέψουν την ασφαλή έξοδο των Παλαιστινίων, αφού περάσουν από έλεγχο ασφαλείας, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Στη συνέχεια, θα ταξιδέψουν με λεωφορείο στο αεροδρόμιο Ramon, περίπου 250 χιλιόμετρα μακριά στη νότια έρημο του Ισραήλ, ή στο λιμάνι Ashdod, μια ώρα οδήγησης στις ακτές της Μεσογείου, είπε.

Η Cogat, η υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, αρνήθηκε να σχολιάσει τις συζητήσεις σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο.

Οι περισσότεροι Ισραηλινοί πολιτικοί χαιρέτισαν την ιδέα, η οποία διατυπώθηκε από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα, ως ένας τρόπος να μετατραπεί η τρέχουσα εκεχειρία έξι εβδομάδων με τη Χαμάς σε μόνιμο τέλος της σύγκρουσης.

Παρόλα αυτά, υπάρχει σκεπτικισμός. Μια δημοσκόπηση του ισραηλινού τηλεοπτικού καναλιού Channel 12 διαπίστωσε ότι ενώ το 69% των Ισραηλινών υποστηρίζει την πρόταση του Τραμπ έναντι 18% που είναι αντίθετοι, μόλις το 36% πιστεύει ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Οι μισοί δεν βλέπουν καμία πιθανότητα να υλοποιηθεί το σχέδιο.

Η προειδοποίηση του υποστράτηγου Shlomi Binder, διευθυντή της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, ότι το σχέδιο εκτοπισμού ενέχει τον κίνδυνο αύξησης της βίας στη Δυτική Όχθη, το άλλο παλαιστινιακό έδαφος, αντιμετωπίστηκε με δημόσια επίπληξη.

«Δεν θα υπάρξει καμία πραγματικότητα στην οποία οι αξιωματικοί των IDF θα μιλήσουν ενάντια στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ σχετικά με τη Γάζα και ενάντια στις οδηγίες του πολιτικού κλιμακίου», ανέφερε ο Κατζ σε δήλωσή του την Παρασκευή.

Τα αιφνιδιαστικά σχόλια του Τραμπ έλαβαν χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή, λίγες ημέρες μετά την έναρξη των συνομιλιών για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Το Ισραήλ έχει υποστηρίξει ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να φέρει την απομάκρυνση της Χαμάς - η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες - ως κυβερνώσα δύναμη στη Γάζα.

Το σχέδιο των IDF βασίζεται στην υπόθεση ότι η Αίγυπτος θα παραμείνει σταθερή στην άρνησή της να δεχτεί Παλαιστίνιους. Η Αίγυπτος, η οποία μαζί με την Ιορδανία έχει κατονομαστεί από τον Τραμπ ως πιθανές χώρες υποδοχής, απορρίπτει την ιδέα της υποδοχής των κατοίκων της Γάζας και έχει αναφέρει ότι οι προετοιμασίες του Ισραήλ υπονομεύουν την κατάπαυση του πυρός.

Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο Ramon άνοιξε το 2019 για να ενισχύσει τον τουρισμό στο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας Eilat. Χρησιμεύει επίσης ως εφεδρικό σε καιρό πολέμου για την κύρια διεθνή πύλη του Ισραήλ, το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ. Το Ισραήλ έχει προηγουμένως μεταφέρει με πτήσεις από το Ramon μικρό αριθμό Παλαιστίνιων θυμάτων από τη Γάζα για θεραπεία στο εξωτερικό.

Οι αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας και εμπορικών φορτίων για τη Γάζα συχνά εκφορτώνονται στο Ασντόντ και στη συνέχεια μεταφέρονται χερσαία, καθώς ο παλαιστινιακός θύλακας τελεί υπό θαλάσσιο αποκλεισμό και δεν διαθέτει λιμάνια βαθέων υδάτων.

Η παύση των μαχών συνεχίζεται ενώ τρεις ακόμη Ισραηλινοί απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς σήμερα, στο πλαίσιο της ανταλλαγής ομήρων με φυλακισμένους μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.

Η Γάζα έχει καταστραφεί έπειτα από 16 μήνες συγκρούσεων που ξεκίνησαν όταν μέλη της Χαμάς πέρασαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και απαγάγοντας 250. Στον πόλεμο που ακολούθησε, περισσότεροι από 47.000 κάτοικοι της Γάζας έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς, το οποίο δεν κάνει διάκριση θυμάτων μεταξύ αμάχων και μαχητών.

Τεράστιες εκτάσεις του εδάφους έχουν καταστραφεί καθώς το Ισραήλ προσπάθησε να εξαλείψει τη Χαμάς και η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της είναι εκτοπισμένη εντός της Γάζας.

Ακόμη, δεν είναι σαφές πόσοι κάτοικοι της Γάζας θα ήταν πρόθυμοι να εγκαταλείψουν την κατεστραμμένη περιοχή για να ακολουθήσουν την ιδέα του Τραμπ να μετακομίσουν σε «πολύ πιο ασφαλείς και όμορφες κοινότητες». Για πολλούς Παλαιστίνιους, οι οποίοι αγωνίστηκαν να κρατήσουν τα σπίτια και τις ζωές τους, μια μετακίνηση φαίνεται αδιανόητη.

Πριν από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο των κατοίκων της Γάζας ήλπιζε να φύγει για μια πιθανή καλύτερη ζωή αλλού. Μετά την έναρξη της σύγκρουσης, δεν έχουν διεξαχθεί τέτοιες έρευνες.

Πηγή: skai.gr

