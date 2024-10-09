Έξοδος των υπερπλουσίων από το Ηνωμένο Βασίλειο;

Η κυβέρνηση των Εργατικών με το που ανέλαβε το τιμόνι της Βρετανίας και πριν καλά – καλά ευχαριστήσει τον κόσμο για την εκλογή του κόμματος μετά από 13 χρόνια από τα έδρανα της αντιπολίτευσης έκανε την εξής δήλωση: «υπάρχει μαύρη τρύπα 22 δισεκατομμυρίων λιρών στα δημοσιονομικά, από την προηγούμενη κυβέρνηση».



Δεν ήταν και η καλύτερη αρχή που θα μπορούσε να κάνει καθώς όχι μόνο πρέπει να «μπαλώσει» αυτή την τρύπα αλλά και να βεβαιωθεί ότι δεν θα ξανανοίξει εύκολα, αυξάνοντας και ενδυναμώνοντας την οικονομία της χώρας όπως υποσχέθηκε προεκλογικά.



Τον μήνα όμως που οι Εργατικοί ανέλαβαν, ήδη τα πρώτα άρθρα απομάκρυνσης των υπερπλουσίων είχαν κάνει την εμφάνισή τους. Ο ελβετικός τραπεζικός κολοσσός UBS προέβλεψε εκείνο το διάστημα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα χάσει 500.000 από τους εκατομμυριούχους της, μέχρι το 2028, στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν χώρες με χαμηλότερους φόρους. Think – tank/«δεξαμενές σκέψεων» από τότε, αναλύουν και εμβαθύνουν σε αυτούς τους υπολογισμούς ώστε να βάλουν σε αυστηρό οικονομικό πλαίσιο τον αντίκτυπο της μαζικής αυτής «μετανάστευσης».



Σήμερα το BBC, βασιζόμενο σε στοιχεία της φορολογικής υπηρεσίας της χώρας (HMRC), επεκτάθηκε στη συνολική συνεισφορά των υπερπλουσίων στο φόρο εισοδήματος. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο και τα στοιχεία, 60 μόλις από τους πιο πλούσιους ανθρώπους που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο συμβάλλουν συνολικά με τρία δισεκατομμύρια λίρες ετησίως στον φόρο εισοδήματος, ποσό το οποίο, όπως τονίζεται, ισοδυναμεί με τα 2/3 των επιπρόσθετων δαπανών που έχει υποσχεθεί η παρούσα κυβέρνηση των Εργατικών στο μανιφέστο της.

Γιατί υπολογίζεται ότι θα φύγουν οι υπερπλούσιοι από την χώρα;

Οι πιο πρόσφατες δηλώσεις του βρετανικού Υπουργείου Οικονομικών είναι ξεκάθαρες. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου μάλιστα, «η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εξομαλύνει τις αδικίες του φορολογικού συστήματος». Όλοι περιμένουν την κατάθεση του προϋπολογισμού από την υπουργό Οικονομικών Ρείτσελ Ριβς στα τέλη του μήνα. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί δεν θα γίνουν αλλαγές στο φόρο εισοδήματος αλλά είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο αύξησης άλλων φόρων, όπως ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών.



Με αυτό το ενδεχόμενο, πολλοί ανησυχούν ότι οι υπερπλούσιοι της χώρας θα φύγουν καθώς δημιουργείται ένα «εχθρικό περιβάλλον για αυτούς που παράγουν πλούτο», όπως σχολίασε και η «δεξαμενή σκέψης» Adam Smith Institute.



Παράλληλα, και το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Ερευνών (Institute for Fiscal Studies) προειδοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών ότι πρέπει να γνωρίζει πως η έξοδος ενός μικρού ποσοστού των υπερπλουσίων από την χώρα θα δημιουργήσει «μια σχετικά μεγάλη τρύπα στον προϋπολογισμό».

Οι non – dom και η πιθανότητα του φόρου «εξόδου»

Η κυβέρνηση τώρα βρίσκεται στη μέση. Από την μια η προσπάθεια, όχι μόνο να συντηρήσει, αλλά και να αυξήσει τις επενδύσεις των πλουσίων και από την άλλη να κρατήσει ευχαριστημένους τους σχεδόν 33 εκατομμύρια φορολογούμενους, οι οποίοι για το 2021 – 2022, έδωσαν συνολικά 225 δισεκατομμύρια λίρες για φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του HMRC.



Στο μικροσκόπιο των νέων πρακτικών λοιπόν φαίνεται να μπαίνουν οι πολίτες σε καθεστώς non – dom, δηλαδή άνθρωποι που κατοικούν ή έχουν περιουσιακά στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά οι φορολογικές τους υποχρεώσεις είναι σε άλλη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι non – dom της χώρας υπολογίζονται στις 74.000 για το 2022 – 2023. Όλους αυτούς λοιπόν, η παρούσα κυβέρνηση θέλει να τους φορολογήσει ελπίζοντας ότι θα συνεισφέρουν περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο λίρες στο κράτος. Όμως, όπως τονίζουν οι ειδικοί, μια τέτοια κίνηση θα τους οδηγούσε απλά στο να εγκαταλείψουν πλήρως το Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα σχετικά εύκολα.



Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών συνέχισε την δήλωσή του τονίζοντας ότι «καταργούμε το απαρχαιωμένο φορολογικό καθεστώς των non - dom και το αντικαθιστούμε με ένα νέο διεθνώς ανταγωνιστικό καθεστώς που έχει να κάνει με τον τόπο κατοικίας και έχει ως στόχο να προσελκύσει τα καλύτερα ταλέντα και επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο».



Με όλα αυτά στο προσκήνιο, κορυφαίοι οικονομολόγοι τονίζουν ότι πρέπει να μπει στα σχέδια της κυβέρνησης ο «φόρος εξόδου», δηλαδή ο φόρος επί της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που παίρνουν μαζί τους όσοι εγκαταλείπουν την χώρα, πρακτική που ήδη έχουν χώρες όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς.

