Πώς οι αποφάσεις του Τραμπ επηρεάζουν... και την πρόβλεψη του καιρού

Η κυβέρνηση Τραμπ θα θέσει σύντομα εκτός λειτουργίας δύο δορυφορικά όργανα που παρακολουθούν τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα της Γης, με το επιχείρημα ότι υπερβαίνουν τον «πρωταρχικό σκοπό» της πρόγνωσης του καιρού. Δύο άλλα, που είχαν σχεδιαστεί για την παρακολούθηση της ρύπανσης του νερού και της ατμόσφαιρας, δεν θα συμπεριληφθούν σε μελλοντική δορυφορική αποστολή μετά από οδηγίες να παραμείνει «αμιγώς μετεωρολογικός» ο εξοπλισμός.

Η λογική αυτή αντανακλά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, μια τεχνητή διάκριση ανάμεσα σε «καιρό» και «κλίμα», ενώ μετεωρολόγοι και κλιματολόγοι προειδοποιούν ότι η απώλεια δεδομένων για το κλίμα θα πλήξει και την ακρίβεια των ίδιων των προγνώσεων καιρού.

«Πρόκειται για μια πλήρη πλάνη το δίλημμα καιρός εναντίον κλίματος. Είναι το ίδιο πράγμα», τόνισε ο Λαρς Πέτερ Ρίσογκααρντ, διευθυντής του Earth System Science Interdisciplinary Center στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ. Όσο κι αν η πολιτική προσπαθεί να τα ξεχωρίσει, πρόσθεσε, «το γήινο σύστημα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τρόπους που δεν ευθυγραμμίζονται με καμία πολιτική ατζέντα».

Η εκπρόσωπος της NOAA, Κιμ Ντόστερ, δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον των δορυφορικών οργάνων, περιορίστηκε όμως να δηλώσει ότι η υπηρεσία «δίνει προτεραιότητα στις επόμενης γενιάς δυνατότητες παρακολούθησης του καιρού και της Γης». Η αποστολή της NOAA περιλαμβάνει την κατανόηση και την πρόγνωση αλλαγών στο κλίμα, τον καιρό και τους ωκεανούς, καθώς και τη διατήρηση θαλάσσιων οικοσυστημάτων και αλιευμάτων.

Οι επιστήμονες εδώ και δεκαετίες ξεκαθαρίζουν τη διάκριση: ο καιρός είναι αυτό που βλέπουμε καθημερινά, με συνεχείς μεταβολές, ενώ το κλίμα είναι ο μακροχρόνιος μέσος όρος του καιρού, που καθορίζει το εύρος των συνθηκών που αναμένονται σε έναν τόπο και χρόνο. Όμως, με την υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω εκπομπών ορυκτών καυσίμων και του φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλάζει και το φάσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων που μπορούν να συμβούν.

Τα δορυφορικά εργαλεία που βρίσκονται ήδη σε τροχιά αλλά και όσα προγραμματίζονται για μελλοντικές αποστολές έχουν σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσουν τους επιστήμονες να παρακολουθούν αυτές τις αλλαγές και να κατανοούν πώς δημιουργούν νέους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και τους θαλάσσιους πόρους.

Ένα σύνολο οργάνων μετρά τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα εδώ και μια δεκαετία, προσφέροντας λεπτομερή εικόνα για το πόσο γρήγορα αυξάνονται και πώς διαφοροποιούνται γεωγραφικά. Το CO₂ είναι η κύρια αιτία υπερθέρμανσης της Γης τα τελευταία 150 χρόνια, με τα επίπεδά του να αυξάνονται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στην ανθρώπινη ιστορία.

Ωστόσο, το αίτημα προϋπολογισμού της κυβέρνησης Τραμπ προς τη NASA χαρακτηρίζει τα όργανα του Orbiting Carbon Observatory «δύο κλιματικές αποστολές πέραν της κύριας αποστολής τους» και προβλέπει τον τερματισμό τους στο τέλος του τρέχοντος δημοσιονομικού έτους, που ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα.

Η εκπρόσωπος της NASA, Σέριλ Γουόρνερ, αρνήθηκε να σχολιάσει την τύχη των αποστολών, λέγοντας ότι θα ήταν «ανάρμοστο» καθώς ο προϋπολογισμός δεν έχει ακόμη εγκριθεί.

Δύο ακόμη όργανα είχαν προγραμματιστεί να ενταχθούν στο πρόγραμμα GeoXO, τον δορυφορικό σχεδιασμό που θα αντικαθιστούσε τη σειρά GOES-R, η οποία παρακολουθεί συνεχώς τις Ηνωμένες Πολιτείες από γεωστατική τροχιά.

Το πρώτο, το Atmospheric Composition Instrument, θα κατέγραφε την ατμοσφαιρική ρύπανση ανά ώρα με στόχο τη βελτίωση των προγνώσεων για την ποιότητα του αέρα. Το δεύτερο, το Ocean Color Instrument, θα παρακολουθούσε τα παράκτια ύδατα και τις Μεγάλες Λίμνες, ώστε να βελτιώσει τις προγνώσεις που χρησιμοποιούνται τόσο για την αναψυχή όσο και για την εμπορική αλιεία.

Οι επικριτές της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά ακόμη πιο αναγκαίες τέτοιες παρατηρήσεις. Η υπερθέρμανση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των πυρκαγιών, με τον καπνό να αποτελεί πλέον σοβαρό κίνδυνο για την υγεία πέρα από τις δυτικές πολιτείες, ενώ οι θερμότερες θάλασσες επηρεάζουν τα εμπορικά αλιεύματα και εντείνουν τον κίνδυνο τοξικών φυκιών.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να καταργήσει και τα δύο όργανα από το πρόγραμμα GeoXO, επικαλούμενη λόγους κόστους και την πρόθεση να περικόψει την έρευνα για το κλίμα. Εσωτερική παρουσίαση της NASA που κοινοποιήθηκε τον Αύγουστο και περιήλθε στην κατοχή της Washington Post καταγράφει το Atmospheric Composition Instrument ως «υπό κατάργηση» και το Ocean Color Instrument «σε διαδικασία κατάργησης», βάσει της οδηγίας να υπάρξει «αμιγώς μετεωρολογικός εξοπλισμός» στην αποστολή τεσσάρων δορυφόρων ύψους 12 δισ. δολαρίων.

Το CNN ήταν το πρώτο που μετέδωσε την είδηση των περικοπών.

Η εταιρεία BAE Systems, που είχε αναλάβει τα δύο όργανα, αρνήθηκε να σχολιάσει παραπέμποντας στη NOAA για την κατάσταση των συμβολαίων της.

Οι περικοπές εντάσσονται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει ή να εξαλείψει δεδομένα που αποκαλύπτουν την έκταση της κλιματικής αλλαγής στις ΗΠΑ. Η διοίκηση κατέβασε ιστοσελίδες με έρευνες για το κλίμα, υποχρεωτικές από το Κογκρέσο εκθέσεις για τις επιπτώσεις του, και ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να διατηρεί κατάλογο φυσικών καταστροφών με ζημιές άνω του 1 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, η κυβέρνηση ακύρωσε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονταν με το κλίμα, ισχυριζόμενη ότι υπερβάλλουν στις εκτιμήσεις κινδύνου και προκαλούν «κλιματικό άγχος».

Επιπλέον, ανεστάλη η ανάπτυξη της βάσης δεδομένων Atlas 15, που θα βοηθούσε στην πρόβλεψη κινδύνων από ολοένα πιο ακραίες βροχοπτώσεις. Αν και η NOAA δηλώνει ότι συνεχίζεται το πρώτο στάδιο της ανάλυσης για τον κίνδυνο πλημμυρών, η Ντόστερ απέφυγε να απαντήσει για τη δεύτερη φάση, που θα εξέταζε πώς θα αυξηθούν αυτοί οι κίνδυνοι στο μέλλον.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να κάνει πίσω. Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει πως θα σταματήσει να κοινοποιεί δορυφορικά δεδομένα μικροκυματικών παρατηρήσεων της Γης, στο πλαίσιο αναβάθμισης της τεχνολογίας του. Ωστόσο, μετά τις έντονες αντιδράσεις μετεωρολόγων, οι οποίοι τόνισαν ότι τα δεδομένα αυτά είναι κρίσιμα για την παρακολούθηση της ανάπτυξης τυφώνων κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Υπουργείο Άμυνας αντέστρεψε την απόφαση τον περασμένο μήνα, ανακοινώνοντας ότι θα συνεχίσει τη ροή δεδομένων και μέσα στο επόμενο έτος.

Μετά τις συνταξιοδοτήσεις και τις απολύσεις υπαλλήλων που αποδυνάμωσαν φέτος την Υπηρεσία Καιρού των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ορισμένα γραφεία πρόγνωσης ναμην μπορούν να λειτουργούν σε 24ωρη βάση, η ηγεσία της NOAA ζήτησε εξαίρεση από το πάγωμα προσλήψεων. Το αίτημα εγκρίθηκε ύστερα από μήνες πιέσεων, και τις τελευταίες εβδομάδες η Υπηρεσία Καιρού άρχισε να αναρτά νέες θέσεις εργασίας.

Ωστόσο, η απώλεια δορυφορικών δεδομένων μπορεί να μην δύναται να αναπληρωθεί, προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Περισσότερο από ποτέ, η ακριβής πρόγνωση καιρού εξαρτάται από την επιστήμη του κλίματος, εξηγεί ο Λαρς Πέτερ Ρίσογκααρντ, του Κέντρου Διατμηματικής Επιστήμης Γήινων Συστημάτων του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, το οποίο συνεργάζεται με κυβερνητικές δορυφορικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη αλγορίθμων δεδομένων.

Η μετεωρολογία και η κλιματολογία, όπως σημειώνει, βασίζονται στα ίδια δεδομένα και σε μεγάλο βαθμό στα ίδια υπολογιστικά μοντέλα, τα οποία τροφοδοτούνται από αρχεία δορυφορικών παρατηρήσεων που πλέον εκτείνονται σε σχεδόν μισό αιώνα.

«Σήμερα δεν μπορείς να κάνεις πρόγνωση καιρού χωρίς να κατανοείς το κλίμα», υπογράμμισε. «Αν αγνοείς το παρελθόν, είναι σαν να κοιτάς έξω από το παράθυρο το πρωί και να λες: “Τι θα συμβεί;”».



Πηγή: The Washington Post

