Ο «ροκ σταρ πρόεδρος» της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, ανέβηκε στη σκηνή Movistar Arena στο Μπουένος Άιρες τη Δευτέρα το βράδυ δίνοντας μια ροκ συναυλία μπροστά σε χιλιάδες υποστηρικτές του.

«Olé, olé, olé, olé! Milei! Milei!» φώναζαν χιλιάδες φανατικοί υποστηρικτές του 54χρονου φιλελεύθερου που είχαν συγκεντρωθεί για να τον ακούσουν σε ένα χώρο 15.000 θέσεων που έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν ροκ συγκροτήματα όπως οι Liam Gallagher, Judas Priest και Megadeth.

Ο Μιλέι απόλαυσε το κοινό που τον αποθέωνε από κάτω, σηκώνοντας τα χέρια ψηλά και, πριν ξεκινήσει το σετ των εννέα τραγουδιών, κυρίως επιτυχίες της δεκαετίας του ’80, ήπιε μια γουλιά νερό και είπε: «Είμαι άνθρωπος. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είμαι».

Ο πρόεδρος της Αργεντινής ανέλαβε την εξουσία σχεδόν πριν από δύο χρόνια υποσχόμενος να σώσει την διαβόητα προβληματική οικονομία της χώρας του «εξοντώνοντας» τον πληθωρισμό. Ωστόσο, τον τελευταίο καιρό αγωνίζεται για να κερδίσει και πάλι την εύνοια των πολιτών, καθώς η υπόσχεσή του να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή ευημερίας ναυάγησε εν μέσω ενός κύματος οικονομικών συγκρούσεων, σκανδάλων και δημόσιας δυσαρέσκειας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα πιο δύσκολα αφού οι αμφιβολίες για το πολιτικό του μέλλον έχουν τρομάξει τις αγορές και έχουν πυροδοτήσει μια απότομη πτώση του νομίσματος της Αργεντινής, του πέσο, με την κυβέρνηση να εξαντλεί τα λιγοστά διεθνή αποθέματά της προκειμένου να περιορίσει αυτή την άνοδο.

Τον Αύγουστο, ο Μιλέι δέχθηκε πέτρες από διαδηλωτές εν μέσω αυξανόμενης δημόσιας οργής για ένα σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα της κυβέρνησής του: η αδερφή του και επικεφαλής του προσωπικού, Καρίνα Μιλέι.

Τον Σεπτέμβριο, το κόμμα La Libertad Avanza του Μιλέι υπέστη μια ταπεινωτική ήττα στις επαρχιακές εκλογές στο Μπουένος Άιρες -όπου ζει σχεδόν το 40% του πληθυσμού της Αργεντινής- και υπάρχουν φόβοι μεταξύ των υποστηρικτών του ότι το κόμμα του θα μπορούσε να υποστεί μια συντριπτική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές σε εθνικό επίπεδο στο τέλος αυτού του μήνα.

Η κρίση είναι τόσο σοβαρή που τον περασμένο μήνα ο Τραμπ παρενέβη με ένα έκτακτο πακέτο διάσωσης έως και 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει: «Τον στηρίζουμε 100% - πιστεύουμε ότι κάνει φανταστική δουλειά».

