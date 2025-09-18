Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Δύο άνδρες και μια γυναίκα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παροχή βοήθειας στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, ανακοίνωσε σήμερα η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Οι ύποπτοι, ηλικία 35, 41 και 46 ετών συνελήφθησαν στο Έσσεξ στο πλαίσιο έρευνας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι ύποπτοι μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου και κρατήθηκαν βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας. Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Ο Διοικητής Ντόμινικ Μέρφι, επικεφαλής της ομάδας αντιτρομοκρατίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε ότι η αστυνομία βλέπει «έναν αυξανόμενο αριθμό ατόμων να στρατολογούνται από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών».

Ο ίδιος ανέφερε την περίπτωση δύο Βρετανών που περιμένουν να καταδικαστούν, αφού στρατολογήθηκαν από την ρωσική ομάδα Wagner για να πραγματοποιήσουν εμπρησμό σε μια αποθήκη που συνδέεται με την Ουκρανία στο ανατολικό Λονδίνο πέρυσι.

«Αντιμετωπίζουν ενδεχομένως μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης», είπε. «Αν και, για να είμαστε σαφείς, οι σημερινές συλλήψεις δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με αυτήν την έρευνα».

Όπως προειδοποίησε: «Όποιος μπορεί να δελεαστεί να προβεί σε εγκληματική δραστηριότητα εκ μέρους ενός ξένου κράτους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να το ξανασκεφτεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.