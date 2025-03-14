Η ζούγκλα του Νταριέν, στην περιοχή των συνόρων της Κολομβίας και του Παναμά, έχει πάψει πλέον να είναι τμήμα της διαδρομής που έπαιρναν εκατομμύρια άνθρωποι στην προσπάθειά τους να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ, διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος του Παναμά, ο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο.

«Βάλαμε τέλος στην κίνηση που άρχισε το 2016», όταν πολλοί μετανάστες άρχισαν να επιλέγουν αυτή τη μοναδική χερσαία οδό που συνδέει τη νότια με την κεντρική Αμερική, υποστήριξε ο κ. Μουλίνο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι διακινδύνευσαν τη ζωή τους τα τελευταία τρία χρόνια διασχίζοντας την αφιλόξενη ζούγκλα που λυμαίνονται συμμορίες. Αλλά «τον Μάρτιο, είμαστε στους 112» μετανάστες που διέσχισαν το Νταριέν, πρόκειται για «πολύ μεγάλη μείωση», είπε ο αρχηγός του παναμαϊκού κράτους.

Η κυβέρνηση του Παναμά και διάφορες υπηρεσίες του ΟΗΕ είχαν εγκαταστήσει καταυλισμούς για να προσφέρεται βοήθεια σε μετανάστες που έβγαιναν από τη ζούγκλα αυτή, ανάμεσά τους οικογένειες.

Ωστόσο, οι παναμαϊκές αρχές ανακοίνωσαν πως άρχισαν τη διάλυσή τους, λόγω της συρρίκνωσης των ροών μεταναστών από νότο προς βορρά, κυρίως εξαιτίας της σκλήρυνσης της μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ που εφαρμόζεται από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Πλέον η ροή έχει αντιστραφεί, «από τον βορρά (προς τον νότο)» και «αυξάνεται», σημείωσε ο πρόεδρος Μουλίνο, αναφερόμενος σε μετανάστες που αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν προς τα σύνορα Μεξικού-ΗΠΑ, και στις δυο πλευρές των οποίων έχουν αναπτυχθεί χιλιάδες στρατιωτικοί.

Γενικά πάντως οι μετανάστες αυτοί αποφεύγουν τη ζούγκλα του Νταριέν, προτιμούν να την παρακάμπτουν, μετακινούμενοι με πλεούμενα για να φτάσουν στην Κολομβία και στη Βενεζουέλα.

«Δεν θα επιτρέπουμε πλέον μετανάστες στην περιοχή του Νταριέν», προειδοποίησε ο πρόεδρος Μουλίνο, ο οποίος κατά την προεκλογική του εκστρατεία το 2024 διεμήνυε πως θα «κλείσει» αυτή τη μεταναστευτική οδό.

