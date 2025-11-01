Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ Σάρα, αναμένεται να επισκεφτεί την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ.
Στη διάρκεια της επίσκεψης, η Συρία, «καλώς εχόντων των πραγμάτων», θα μπορούσε να ενταχθεί στην υπό αμερικανική διοίκηση συμμαχία για την ήττα του Ισλαμικού Κράτους, δήλωσε ο Μπάρακ στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο του Διαλόγου της Μανάμα στο Μπαχρέιν, μία ετήσια παγκόσμια διάσκεψη για τη γεωπολιτική και την ασφάλεια.
