Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμεντ Σάρα, αναμένεται να επισκεφτεί την Ουάσινγκτον, δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τομ Μπάρακ.

Στη διάρκεια της επίσκεψης, η Συρία, «καλώς εχόντων των πραγμάτων», θα μπορούσε να ενταχθεί στην υπό αμερικανική διοίκηση συμμαχία για την ήττα του Ισλαμικού Κράτους, δήλωσε ο Μπάρακ στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο του Διαλόγου της Μανάμα στο Μπαχρέιν, μία ετήσια παγκόσμια διάσκεψη για τη γεωπολιτική και την ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.