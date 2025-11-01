DW: Άγνωστη η προέλευση του drone στο αεροδρόμιο Βερολίνου

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής γύρω στις 20.00 (τοπική ώρα) στο αεροδρόμιο Βίλι Μπραντ του Βερολίνου, όταν εθεάθη πάνω από το αεροδρόμιο drone άγνωστης προέλευσης προκαλώντας προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία.



Αρκετές πτήσεις ανεστάλησαν για περίπου δύο ώρες και άλλες άλλαξαν πορεία. Ορισμένα προγραμματισμένα δρομολόγια μετατέθηκαν για μετά τα μεσάνυχτα, κάτι που κατά κανόνα απαγορεύεται.

Πηγή: Deutsche Welle

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου σήμανε αμέσως συναγερμός μετά τις σχετικές μαρτυρίες για λόγους ασφαλείας. Πλέον δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος, ανέφερε το πρωί του Σαββάτου ο εκπρόσωπος, ενώ η λειτουργία του αεροδρομίου έχει πλήρως αποκατασταθεί.Αν και κινητοποιήθηκε αμέσως η αστυνομία του Βερολίνου και ηκαι μολονότι χρησιμοποιήθηκε ελικόπτερο της αστυνομίας, δεν εντοπίστηκε τελικά το επίμαχο ιπτάμενο αντικείμενο. Προς το παρόν η προέλευσή του δεν έχει εξακριβωθεί, ούτε επίσης η πορεία που διέγραψε, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας.Το νέο περιστατικό πτήσης μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από το αεροδρόμιο της γερμανικής πρωτεύουσας σημειώνεται πάντως λίγες εβδομάδες μετά τις πτήσεις drone πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου.Σύμφωνα με την Γερμανική Υπηρεσία Αερομεταφορών από τις αρχές του έτους έχουν παρατηρηθεί τουλάχιστον άλλες πέντε αντίστοιχες πτήσεις, ενώ πέρυσι είχαν καταγραφεί 20 αντίστοιχα περιστατικά. Τα ντρόουνς σημειωτέον απαγορεύονται σε ακτίνα 1,5 χιλιομέτρου από τα αεροδρόμια, επειδή μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις αεροσκαφών.Το τελευταίο διάστημα ανησυχία έχει προκληθεί συνολικά στην Ευρώπη από αντίστοιχες θεάσεις drones στη Δανία, τη Νορβηγία και την Πολωνία.

