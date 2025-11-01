Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην πόλη Ποκρόβσκ, σύμφωνα με το στρατό της Ουκρανίας

Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει βελτιώσει τις θέσεις του σε μερικές περιοχές της πολιορκημένης πόλης Ποκρόβσκ στην οποία έχουν διεισδύσει ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Το Κίεβο αυξάνει των αριθμό των επιτιθέμενων ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή, ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Facebook το 7ο Σώμα της Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι η κατάσταση παραμένει «δύσκολη και δυναμική».

Οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις προσπαθούν επίσης ν’ αποκόψουν τις διόδους διοικητικής υποστήριξης και εφοδιασμού των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, πρόσθεσε η ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.