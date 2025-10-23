Η Τουρκία παρατείνει τις στρατιωτικές αποστολές σε Λίβανο, Ιράκ και Συρία

«Οι τουρκικές ειρηνευτικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του λιβανικού στρατού, στο πλαίσιο ανανεωμένης εντολής ανάπτυξης στο Λίβανο», όπως ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Το τουρκικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Τρίτη νομοσχέδιο για την ανανέωση των εντολών ανάπτυξης του στρατού στη Συρία και το Ιράκ για 3 ακόμη χρόνια, καθώς και της εντολής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL) για 2 χρόνια.

«Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στην περιοχή, τη διασφάλιση της σταθερότητας και τη συνδρομή στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων, με στόχο την εδραίωση και διατήρηση της ειρήνης στο Λίβανο», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία συμμετείχε στη διαμεσολάβηση που οδήγησε στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα και τον Λίβανο, λέγοντας πως οι «γενοκτονικές» και «επεκτατικές» πολιτικές του Ισραήλ παραμένουν η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη στην περιοχή.

Σε άλλη ανακοίνωση, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως οι ανανεωμένες εντολές για το Ιράκ και τη Συρία αποσκοπούσαν στη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας έναντι προσπαθειών να βλάψουν την εδαφική ακεραιότητα των δύο γειτόνων της.

Η Τουρκία έχει εκφράσει την απογοήτευσή της καθυστέρηση εφαρμογής την ιστορικής συμφωνίας που υπέγραψαν οι Κουρδικές Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας (SDF) με τη συριακή κυβέρνηση τον Μάρτιο για την ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στον στρατό.

Η Άγκυρα χαρακτηρίζει τις SDF ως τρομοκρατική οργάνωση που συνδέεται με το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK), το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης.

Σύμφωνα με την Τουρκία, το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τις SDF και έχει προειδοποιήσει για στρατιωτική δράση εναντίον των μαχητών.

Στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την Τρίτη, το κοινοβούλιο δήλωσε ότι η κίνηση αυτή ήταν απαραίτητη επειδή «οι τρομοκρατικές οργανώσεις συνέχιζαν να είναι παρούσες στην περιοχή» και οι SDF «αρνούνταν να λάβουν μέτρα για την ένταξή τους στην κεντρική διοίκηση της Συρίας λόγω του αυτονομιστικού τους προγράμματος».

Πηγή: skai.gr

