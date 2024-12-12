Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας υπερασπίστηκε την απόφαση για τον στρατιωτικό νόμο και αρνείται να παραιτηθεί

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ-Γέολ υπερασπίστηκε την Πέμπτη την απόφασή του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο την περασμένη εβδομάδα και δήλωσε ότι δεν θα παραιτηθεί από το αξίωμά του, καθώς μια δεύτερη προσπάθεια για την παραπομπή του σε δίκη αποκτά δυναμική.

Ο ηγέτης του συντηρητικού Κόμματος Λαϊκής Ισχύος του Γιουν νωρίτερα την Πέμπτη άσκησε την πιο ξεκάθαρη πίεση για την παραπομπή του προέδρου, λέγοντας ότι είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να απομακρυνθεί ο Γιουν από την εξουσία.

Η υποστήριξη εντός του κόμματος για την απομάκρυνση του Γιουν αυξήθηκε αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές αν θα υπάρξουν αρκετές αποστασίες ώστε η επόμενη πρόταση μομφής να περάσει το Σάββατο.

Εν μέσω της εντεινόμενης πίεσης, ο Γιουν απηύθυνε προηχογραφημένο διάγγελμα την Πέμπτη, μόλις στη δεύτερη φορά που εμφανίζεται μετά την αποτυχημένη απόπειρά του στις 3 Δεκεμβρίου να επιβάλει στρατιωτικό νόμο.

Προκάλεσε τους βουλευτές να του ασκήσουν δίωξη ή να τον ερευνήσουν, λέγοντας ότι στηρίζει τις πράξεις του και είναι έτοιμος να τις υπερασπιστεί. «Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους», είπε ο Γιουν στην ομιλία του, η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά και διήρκεσε περίπου 30 λεπτά.

Όταν εμφανίστηκε το περασμένο Σάββατο, πριν από την πρώτη ψηφοφορία για την παραπομπή του, μίλησε για μόλις δύο λεπτά για να ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες που βίωσαν «ανησυχία και ταλαιπωρία» εξαιτίας της απόφασής του.

Αλλά την Πέμπτη, ο Γιουν μίλησε εκτενώς για να εξηγήσει τη θέση του, λέγοντας ότι η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου ήταν μια αναγκαία πράξη για να προειδοποιήσει τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι πίστευε ότι παρέλυαν την κυβέρνηση για πολιτικό όφελος.

Ο Γιουν δήλωσε ότι η απόφασή του να κηρύξει τον στρατιωτικό νόμο προήλθε από την αυξανόμενη απογοήτευσή του για το πολιτικό αδιέξοδο στην Εθνοσυνέλευση για μια σειρά θεμάτων, από την απάντηση της αντιπολίτευσης στις απειλές ασφαλείας από τη Βόρεια Κορέα έως τις περικοπές στον προϋπολογισμό.

Με την κήρυξή του στις 3 Δεκεμβρίου, ο Γιουν έστειλε στρατεύματα στην Εθνοσυνέλευση σε μια ανεπιτυχή προσπάθεια να εμποδίσει τους βουλευτές να εισέλθουν στην αίθουσα για τη ψηφοφορία και να ανατρέψουν το διάταγμά του. Η ψήφος των βουλευτών και η έκρηξη δημόσιας οργής ανάγκασαν τον Γιουν να υπαναχωρήσει μόλις έξι ώρες αργότερα.

Ο πρέοδρος της Νότιας Κορέας βρίσκεται τώρα υπό πολλαπλές έρευνες για τις ενέργειές του εκείνο το βράδυ, μεταξύ άλλων από την αστυνομία, την υπηρεσία παρακολούθησης της διαφθοράς και την Εθνοσυνέλευση.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Διερεύνησης της Διαφθοράς για τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν θα διστάσει να ζητήσει τη σύλληψη του Γιουν, αν οι εισαγγελείς βρουν αρκετά στοιχεία για να του απαγγείλουν κατηγορίες για εξέγερση.

Μια ειδική ομάδα της αστυνομίας προσπάθησε να εισβάλει στα γραφεία του Γιουν την Τετάρτη, αλλά παρεμποδίστηκε από μια αντιπαράθεση με την προεδρική μυστική υπηρεσία και έφυγε με λίγα πράγματα.

Στον πρόεδρο έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα όσο συνεχίζονται οι έρευνες.

Στην ομιλία του την Πέμπτη, ο Γιουν απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι οι ενέργειές του ισοδυναμούν με εξέγερση, λέγοντας ότι σκόπευε να «δανειστεί τη μορφή ενός στρατιωτικού νόμου» για να «ενημερώσει τον λαό για την κρίση του έθνους μας και να προστατεύσει και να αποκαταστήσει τη συνταγματική τάξη».

Ο Γιουν υποστήριξε ότι η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου ήταν διαφορετική από εκείνες αυταρχικών ηγετών στο παρελθόν.

«Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει μια δίωρη εξέγερση; Πραγματικά λέτε ότι η σύντομη ανάπτυξη ενός μικρού αριθμού στρατιωτών για τη διατήρηση της τάξης ισοδυναμεί με εξέγερση;» δήλωσε ο Γιουν.

Παρ' όλα αυτά, η απόφασή του ανέσυρε οδυνηρές αναμνήσεις από το παρελθόν της Νότιας Κορέας υπό ισχυρές δικτατορίες, όταν οι ηγέτες επικαλούνταν τον στρατιωτικό νόμο για να καταπνίξουν τις πολιτικές διαφωνίες.

Πηγή: The Washington Post

