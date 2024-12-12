Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε δυο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον ανθρώπων που φρουρούσαν φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας χθες Τετάρτη, έκαναν γνωστό εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν -αρκετοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση- στον πρώτο βομβαρδισμό και οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας εξέφρασαν την ανησυχία πως ο απολογισμός των θυμάτων του ενός βομβαρδισμού, στη Ράφα, πάνω στα σύνορα του πολιορκημένου παλαιστινιακού θυλάκου με την Αίγυπτο, θα αυξηθεί.

Στην κοντινή Χαν Γιούνις, δεύτερη ομάδα που φρουρούσε φορτία ανθρωπιστικής βοήθειας έγινε επίσης στόχος αεροπορικού πλήγματος με νεκρούς και τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες για τους βομβαρδισμούς ως αυτό το στάδιο.

Συμμορίες έχουν λεηλατήσει επανειλημμένα φορτηγά με βοήθεια μετά την είσοδό τους στον θύλακο, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση είναι καταστροφική, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ωθώντας τη Χαμάς να σχηματίσει ειδική δύναμη για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η δύναμη αυτή σκότωσε τουλάχιστον 24 κακοποιούς καθώς έκαναν πλιάτσικο, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και τραυματιοφορείς.

Στο μεταξύ στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή εναντίον κατοικίας, με τον απολογισμό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα να φθάνει τους τουλάχιστον 14 νεκρούς.

Η Χαμάς λέει πως ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 700 αστυνομικούς που φρουρούσαν φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στον θύλακο την 7η Οκτωβρίου 2023.

Οι βομβαρδισμοί καταγράφτηκαν λίγη ώρα μετά την έγκριση με μεγάλη πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψηφίσματος το οποίο καλεί να κηρυχθεί άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και να απελευθερωθούν χωρίς όρους όλοι οι όμηροι.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 158 ψήφους υπέρ. Το Ισραήλ, ο βασικός σύμμαχός τους σε διεθνές επίπεδο, οι ΗΠΑ, και άλλες επτά χώρες τάχθηκαν κατά. Δεκατρείς χώρες απείχαν.

Αν και τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι δεσμευτικά από νομική σκοπιά, θεωρείται πως έχουν ιδιαίτερο πολιτικό βάρος.

Πηγή: skai.gr

