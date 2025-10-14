Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επέκρινε σήμερα την έκκληση για διάλογο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για «εχθρική και εγκληματική συμπεριφορά» μετά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο κατά την οποία υποστήριξε ότι είναι έτοιμος να συνάψει συμφωνία με την Τεχεράνη.

Τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ με το Ισραήλ επιτέθηκαν στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις έπειτα από πέντε γύρους έμμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμά της, οι οποίες σκόνταψαν σε θέματα όπως ο εγχώριος εμπλουτισμός του ουρανίου.

Δυτικές χώρες κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά η Τεχεράνη υποστηρίζει πως το πυρηνικό πρόγραμμά της είναι μόνο για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

