Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΥΠΕΞ του Ιράν: Η πρόσκληση του Ντ. Τραμπ για διάλογο είναι αντιφατική

«Βολές» για εχθρική και εγκληματική συμπεριφορά μετά την ομιλία στο ισραηλινό κοινοβούλιο όπου υποστήριξε ότι είναι έτοιμος για συμφωνία με την Τεχεράνη

Ιράν

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επέκρινε σήμερα την έκκληση για διάλογο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για «εχθρική και εγκληματική συμπεριφορά» μετά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο κατά την οποία υποστήριξε ότι είναι έτοιμος να συνάψει συμφωνία με την Τεχεράνη.

Τον Ιούνιο, οι ΗΠΑ με το Ισραήλ επιτέθηκαν στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις έπειτα από πέντε γύρους έμμεσων συνομιλιών με την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμά της, οι οποίες σκόνταψαν σε θέματα όπως ο εγχώριος εμπλουτισμός του ουρανίου.

Δυτικές χώρες κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά η Τεχεράνη υποστηρίζει πως το πυρηνικό πρόγραμμά της είναι μόνο για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Ντόναλντ Τραμπ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark