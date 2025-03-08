Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας δήλωσαν σήμερα πως στηρίζουν ένα αραβικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, το οποίο θα κοστίσει 53 δισεκατομμύρια δολάρια και με το οποίο θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο εκτοπισμού Παλαιστινίων από τον θύλακα.

«Το σχέδιο δείχνει ένα ρεαλιστικό μονοπάτι για την ανοικοδόμηση της Γάζας και υπόσχεται, εφόσον εφαρμοστεί, μια ταχεία και βιώσιμη βελτίωση των καταστροφικών συνθηκών διαβίωσης για τους Παλαιστίνιους που ζουν στη Γάζα», επισημαίνουν οι υπουργοί σε ένα κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν.

Το σχέδιο, το οποίο συνέταξε η Αίγυπτος και ενέκριναν ηγέτες αραβικών χωρών νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έχει απορριφθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

