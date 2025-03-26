Να επιβιώσουν για 12 ώρες πάνω στο φτερό ενός αεροσκάφους το οποίο μόλις είχε συντριβεί και μισοβυθιστεί στην παγωμένη λίμνη της Αλάσκας, κατάφεραν ένας πιλότος και οι δύο μικρές του κόρες που επέβαιναν σε αυτό.

Το Piper PA-12 Super Cruiser, το οποίο οδηγούσε ο άνδρας συνετρίβη στη λίμνη Skilak στη χερσόνησο Kenai, ενώ ξεναγούσε τις δύο ανήλικες κόρες του δείχνοντάς τους τα αξιοθέατα της περιοχής.

Ο Terry Godes είπε στο AP ότι είδε μια ανάρτηση στο Facebook την Κυριακή το βράδυ που καλούσε τους ανθρώπους να βοηθήσουν στην αναζήτηση του χαμένου αεροπλάνου, το οποίο δεν είχε φάρο εντοπισμού. Το πρωί της Δευτέρας περίπου δώδεκα πιλότοι συμπεριλαμβανομένου του Godes άρχισαν την αναζήτηση του αεροσκάφους. Ο Godes κατευθύνθηκε προς τη λίμνη Tustumena και εντόπισε το αεροσκάφος το οποίο όπως πίστευε αρχικά είχε συντριβεί.

«Μου ράγισε κάπως η καρδιά μου που το είδα, αλλά καθώς πλησίαζα όλο και πιο κάτω, μπορούσα να δω ότι υπήρχαν τρία άτομα πάνω στο πτερύγιο», είπε στο Associated Press την Τρίτη.

«Ήταν ζωντανοί και ανταποκρίνονταν και κινιόντουσαν», είπε ο Godes, προσθέτοντας ότι του έγνεψαν.

Τελικά, τα τρία μέλη του αεροσκάφους διασώθηκαν στο ανατολικό άκρο της λίμνης Tustumena τη Δευτέρα από την Εθνική Φρουρά του Στρατού της Αλάσκας, αφού ο Godes ειδοποίησε και τους άλλους πιλότους οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες.

Και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους.

