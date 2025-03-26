Έρευνα: 1 στις 3 μονογονεϊκές οικογένειες στη Σουηδία πεινάει - Αυξάνονται οι οικονομικές ανισότητες

Μία στις τρεις μονογονεϊκές οικογένειες στη Σουηδία πεινάει και τα παιδιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αυξανόμενων οικονομικών ανισοτήτων στη χώρα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε σήμερα από 4 ενώσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ανάμεσά τους και ο Ερυθρός Σταυρός.

«Παρατηρούμε ότι οι ανύπανδρες μητέρες και οι ανύπανδροι πατέρες με μέτρια εισοδήματα βρίσκονται σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη κατάσταση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Όσε Χενέλ, η γενική γραμματέας της Majblomman, μιας ένωσης που μάχεται κατά της παιδικής φτώχειας.

«Πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να φάνε και να ντυθούν και τα παιδιά τους δεν μπορούν να πάνε σε προπόνηση ποδοσφαίρου ή να κάνουν μαθήματα μουσικής, κάτι που τους στερεί ένα κοινωνικό περιβάλλον», πρόσθεσε η ίδια.

Ο πληθωρισμός, η αύξηση των τιμών των τροφίμων και το υψηλό χρέος των νοικοκυριών επιβαρύνουν τη σουηδική οικονομία.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η Verian μεταξύ 30 Ιανουαρίου και 21 Φεβρουαρίου 2025, για λογαριασμό των οργανώσεων: Ερυθρός Σταυρός, Majblomman, Hyresgästföreningen και Rädda Barnen, το 29% των μονογονεϊκών απάντησαν ότι «δυσκολεύονται» να φάνε αρκετά.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.112 ατόμων. Οι ερωτηθέντες ήταν μόνοι γονείς που αμείβονται με λιγότερο από 30.000 κορώνες το μήνα (2.780 ευρώ) και ζευγάρια με παιδιά των οποίων το μηνιαίο εισόδημα ήταν μικρότερο από 43.000 κορώνες (3.967 ευρώ).

«Η κατάσταση επιδεινώνεται για τους ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας», δήλωσε η Ούλρικα Μόντιερ, γενική γραμματέας του Σουηδικού Ερυθρού Σταυρού.

Τα παιδιά είναι τα πρώτα που υφίστανται τις συνέπειες αυτών των ανισοτήτων και γίνονται πολύ γρήγορα υπεύθυνα, προειδοποιούν αυτές οι τέσσερις οργανώσεις. Για παράδειγμα, (τα παιδιά) γνωρίζουν πότε καταβάλλονται οι μισθοί και τα κοινωνικά επιδόματα των γονιών τους και αποφεύγουν να αναφέρουν σχολικές εκδρομές ή εκδρομές επί πληρωμή.

«Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι απαραίτητα για αυτές τις οικογένειες, που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μεταβούν στις δραστηριότητές τους ή να επισκεφτούν τους φίλους τους», δήλωσε η Χενέλ.

Πολλοί νέοι 16 ή 17 ετών, μετά την πρώτη τους καλοκαιρινή δουλειά, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μεταβούν στον χώρο εργασίας τους.

«Τους δίνουμε ένα εισιτήριο μεταφοράς για να πάρουν τον πρώτο τους μισθό», λέει η Χενέλ, η οργάνωση της οποίας αύξησε την οικονομική υποστήριξη για παιδιά κατά 12 εκατομμύρια κορώνες (1,1 εκατομμύριο ευρώ) τα τελευταία δύο χρόνια για να καλύψει τις ανάγκες των οικογενειών.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι ανισότητες, οι συγγραφείς της έρευνας προτείνουν την αύξηση και την αναπροσαρμογή του οικογενειακού επιδόματος στον πληθωρισμό, καθώς και τη θέσπιση δωρεάν δραστηριοτήτων αναψυχής και δημόσιας συγκοινωνίας για όλα τα παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

