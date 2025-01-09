Η Τουρκία σχεδιάζει να ξεκινήσει πτήσεις προς τη Δαμασκό της Συρίας τις επόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, ο υπουργός Μεταφορών της χώρας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

«Σχεδιάζουμε μια πτήση από την Τουρκία (προς τη Δαμασκό) τις επόμενες ημέρες ... Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση της Δαμασκού με την Κωνσταντινούπολη, θα έχουμε λύσει μια μεγάλη ανάγκη. Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται για αυτό το θέμα», δήλωσε ο Ουράλογλου.

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NTV, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ουράλογλου δήλωσε ότι οι αρχικές πτήσεις θα καθοδηγούνται οπτικά λόγω έλλειψης τεχνολογίας, αλλά προγραμματίζονται και τακτικές πτήσεις που θα συνδέουν την Κωνσταντινούπολη με τη Δαμασκό, αφού το σύστημα ραντάρ τεθεί σε λειτουργία στο αεροδρόμιο.

Πηγή: skai.gr

