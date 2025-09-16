Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η Νέα Υόρκη είναι ρομαντική πόλη.

Το κάστρο Belvedere - που βρίσκεται στην κορυφή του δεύτερου υψηλότερου σημείου στο Central Park, το Vista Rock - κατατάχθηκε μεταξύ των κορυφαίων σημείων για προτάσεις γάμου στον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα μελέτη της εταιρείας νυφικών A Diamond Is Forever, σημειώνει η New York Post.

Κατέχει τη 19η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των πιο δημοφιλών σημείων για πρόταση γάμου και την 10η θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το κάστρο προσφέρει πανοραμική θέα στο Great Lawn, το Turtle Pond, τον ορίζοντα του Μανχάταν και πέρα από αυτόν.

Χτισμένο το 1869 από τον αρχιτέκτονα Calvert Vaux - τον ίδιο αρχιτέκτονα και σχεδιαστή που βρίσκεται πίσω από μεγάλο μέρος του εμβληματικού σχεδιασμού του Central Park - το πέτρινο κάστρο δημιουργήθηκε ως ένα όμορφο παρατηρητήριο με σκοπό να προσελκύσει τους ανθρώπους στο κέντρο του πάρκου.

«Belvedere» στα ιταλικά σημαίνει «όμορφη θέα».

Με την πάροδο των χρόνων, ο σκοπός του κάστρου εξελίχθηκε. Το 1919, μετατράπηκε σε μετεωρολογικό σταθμό για την πρώην Μετεωρολογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, που σήμερα ονομάζεται Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αργότερα, αφού έπεσε σε παρακμή, ανακαινίστηκε με μεράκι από την Central Park Conservancy το 1983 και ξανά το 2019.

Σήμερα, είναι ένα κέντρο επισκεπτών, ένα παρατηρητήριο της φύσης και ένα ιδανικό μέρος για να ζητήσεις το χέρι της αγαπημένης σου. Δεν είναι έκπληξη: το κάστρο μοιάζει να είναι βγαλμένο από παραμύθι.

Τα πλεονεκτήματα της πρότασης ξεπερνούν κατά πολύ τη θέα. Το κάστρο Belvedere είναι δωρεάν, ασφαλές και ιδανικό για φωτογραφίες στο Instagram, σύμφωνα με τη μελέτη.

Επιπλέον, είναι ρομαντικό χωρίς να είναι υπερβολικά πολυσύχναστο. Θα βρείτε γαλήνιες βεράντες και ήσυχες γωνιές, ιδανικές για μια ρομαντική στιγμή.

Φυσικά, η Νέα Υόρκη είναι γεμάτη με αξιοθαύμαστα σημεία για προτάσεις γάμου, από τη Γέφυρα του Μπρούκλιν μέχρι το Top of the Rock.

Αλλά αυτό που ξεχωρίζει το Κάστρο Belvedere είναι ο σπάνιος συνδυασμός ιστορικής γοητείας, εκπληκτικής θέας και δωρεάν εισόδου.

Στην 16η θέση παγκοσμίως βρίσκονται οι Καταρράκτες του Νιαγάρα της Νέας Υόρκης, οι οποίοι κατέλαβαν την 9η θέση στη χώρα, με το κάστρο να συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα.

Κορυφαίοι προορισμοί στις ΗΠΑ για πρόταση γάμου

1.Κήπος του Φοίνικα, Ιλινόις

2.Παραλία Kauna’oa, Χαβάη

3.Μουσείο και Κήποι Vizcaya, Φλόριντα

4.Many Glacier Hotel, Εθνικό Πάρκο Glacier, Μοντάνα

5.Εθνικό Πάρκο White Sands, Νέο Μεξικό

6.The Palace of Fine Arts, Καλιφόρνια

7.Zilker Botanical Garden, Τέξας

8.Huntington Falls, Καλιφόρνια

9.Καταρράκτες του Νιαγάρα, Νέα Υόρκη

10.Belvedere Castle, Νέα Υόρκη

