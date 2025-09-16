Δέσμευση της ΕΕ για ταχύτερη ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης φορτηγών

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) προχωρά σε ένα σημαντικό βήμα προς τη μείωση των εκπομπών από τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Ο Eπίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, παρουσιάζει την πρωτοβουλία για τους διαδρόμους καθαρών μεταφορών, η οποία αποσκοπεί στην επιτάχυνση της εγκατάστασης κόμβων φόρτισης βαρέων επαγγελματικών οχημάτων κατά μήκος βασικών εμπορευματικών διαδρόμων. Η πρωτοβουλία θα ξεκινήσει με τους διαδρόμους Σκανδιναβίας–Μεσογείου και Βόρειας Θάλασσας – Βαλτικής ως πρώτες πιλοτικές περιπτώσεις.

Η πρωτοβουλία για τους διαδρόμους καθαρών μεταφορών, η οποία εγκρίθηκε από εννέα κράτη μέλη που βρίσκονται κατά μήκος των δύο διαδρόμων μεταφορών, θα αναδειχθεί κατά την τελετή υπογραφής υπουργικής δήλωσης σχετικά με τις υποδομές επαναφόρτισης φορτηγών στις Βρυξέλλες. Η δήλωση καθορίζει δεσμεύσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας και την αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των χρονοβόρων διαδικασιών σχεδιασμού και αδειοδότησης, της περιορισμένης διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων, της κατακερματισμένης χρηματοδότησης, της ανεπαρκούς δυναμικότητας του δικτύου και των καθυστερήσεων ως προς την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Αποτελεί τόσο κοινή πολιτική δέσμευση όσο και στρατηγικό οδηγό για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές πολιτικές σχετικά με τις υποδομές επαναφόρτισης φορτηγών.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τον λεπτομερή καθορισμό των μέτρων μέσω ενός οδικού χάρτη καθώς και για την επέκταση της πρωτοβουλίας σε άλλους διαδρόμους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), στηρίζοντας περαιτέρω τη μετάβαση της Ευρώπης σε καθαρές οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.