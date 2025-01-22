Oύρσουλα φον ντερ Λάιεν: Aναγκαίο να πέσουν οι τιμές ενέργειας στην ΕΕ

Την ανάγκη να πέσουν οι υψηλές τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη, υπογράμμισε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την ομιλία της στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα στο Στρασβούργο.

«Οι τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη εξακολουθούν να είναι διαρθρωτικά υψηλότερες από ό,τι στις ΗΠΑ ή στην Κίνα και ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ της ΕΕ. Πρέπει λοιπόν να τις ρίξουμε, ενώ ολοκληρώνουμε τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα», είπε η φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι οι δύο στόχοι είναι σημαντικοί και συμβαδίζουν. Εξήγησε ότι αυτό θα επιτευχθεί διαφοροποιώντας τα ενεργειακά μας αποθέματα και επενδύοντας σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας επόμενης γενιάς, όπως η σύντηξη, η βελτιωμένη γεωθερμία και οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης. Τόνισε επίσης την ανάγκη να κινητοποιηθούν περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και των υποδομών αποθήκευσης. «Πρέπει να άρουμε τα εναπομείναντα εμπόδια στην Ενεργειακή μας Ένωση και πρέπει να συνδέσουμε καλύτερα τα καθαρά και χαμηλά ενεργειακά μας συστήματα. Όλα αυτά θα τα εντάξουμε σε ένα νέο οικονομικό ενεργειακό σχέδιο που θα παρουσιάσουμε τον Φεβρουάριο», είπε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η οικονομική ανθεκτικότητα και ασφάλεια της ΕΕ, καθώς οι παγκόσμιες δυνάμεις συναγωνίζονται για πρόσβαση σε πρώτες ύλες και ζωτικής σημασίας αλυσίδες εφοδιασμού. Σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ έχει συνάψει περισσότερες από 35 νέες συμφωνίες με εταίρους σε όλο τον κόσμο, ακριβώς για να διασφαλίσει την πρόσβασή της σε πρώτες ύλες ή καθαρό υδρογόνο και για να διαφοροποιήσει ορισμένες από τις αλυσίδες εφοδιασμού καθαρής τεχνολογίας. Ανέφερε, επίσης, ότι σε λιγότερο από δύο μήνες θητείας, η νέα Επιτροπή έχει ήδη συνάψει τρεις νέες συνεργασίες με τη Mercosur, το Μεξικό και την Ελβετία και πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με τη Μαλαισία. «Αυτές οι συνεργασίες ανοίγουν νέες και δυναμικές εξαγωγικές αγορές», ενώ παράλληλα «εγγυώνται την πρόσβασή μας σε κρίσιμα ορυκτά και καθαρή ενέργεια», είπε η φον ντερ Λάιεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

