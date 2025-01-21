Μερτς: Επικρίσεις σχετικά με τη διαβαθμισμένη έκθεση του Γερμανού πρέσβη στις ΗΠΑ για τον Τραμπ

Ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και υποψήφιος για την καγκελαρία στις προσεχείς εκλογές, Φρίντριχ Μερτς, τόνισε σήμερα ότι η διαβαθμισμένη έκθεση του Γερμανού πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον για τον Ντόναλντ Τραμπ – η οποία διέρρευσε και το περιεχόμενό της είναι επικριτικό για τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ – έχει πλήξει την εικόνα της γερμανικής κυβέρνησης.

Το έγγραφο, το οποίο φέρει ημερομηνία 14 Ιανουαρίου και την υπογραφή του πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Αντρέας Μιχαέλις, περιγράφει την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ για τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο ως «μέγιστη απορρύθμιση» που θα επιφέρει «επαναπροσδιορισμό της συνταγματικής τάξης – υπερσυγκέντρωση εξουσιών στα χέρια του προέδρου, εις βάρος του Κογκρέσου και των πολιτειακών αρχών». Προβλέπει επίσης ότι «βασικές δημοκρατικές αρχές θα υπονομευθούν σε μεγάλο βαθμό, οι αρχές επιβολής του νόμου και τα μέσα ενημέρωσης θα στερηθούν την ανεξαρτησία τους, ενώ επιχειρηματίες της τεχνολογίας θα καταστούν πανίσχυροι.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο Deutschlandfunk, ο Μερτς εκτίμησε ότι οποιοδήποτε αίτημα της απερχόμενης γερμανικής κυβέρνησης για διάλογο με τις ΗΠΑ θα απορριπτόταν πλέον. «Αυτό το μήνυμα από την Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί φρασεολογία πολιτικού ακτιβιστή. Και προφανώς έχει δημοσιοποιηθεί σκοπίμως», είπε ο Φρίντριχ Μερτς, χαρακτηρίζοντας τη διαρροή «σοβαρό σφάλμα» για τη γερμανική εξωτερική πολιτική.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

