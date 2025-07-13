Ο Πεζεσκιάν τραυματίσθηκε στη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ, σύμφωνα με ιρανικό πρακτορείο

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ξέφυγε παραλίγο τον θάνατο στη διάρκεια του 12ημερου πολέμου με το Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορία, που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Κατά την ίδια πληροφόρηση, η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ βομβάρδισε στις 16 Ιουνίου, τρεις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, κτιριακό συγκρότημα του ιρανικού Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Έξι βλήματα έπληξαν τις εισόδους και τις εξόδους του κτιρίου, μια πρακτική παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε κατά την ισραηλινή επιχείρηση για το φόνο του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χάσαν Νασράλα, σύμφωνα με το Fars.

Μετά την επίθεση, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του Fars. Οι συμμετέχοντες σε συνεδρίαση, που διεξαγόταν την ώρα εκείνη μέσα στο κτίριο, κατάφεραν να βρουν ασφαλές καταφύγιο, όμως κάποιοι απ' αυτούς, περιλαμβανομένου του Πεζεσκιάν, τραυματίσθηκαν στα πόδια.

Σε συνέντευξή του στον Αμερικανό τηλεπαρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον πριν από περίπου μία εβδομάδα, ο Πεζεσκιάν είχε ήδη αναφερθεί στην απόπειρα δολοφονίας του, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη διαρροή από τις υπηρεσίες πληροφοριών εξαιτίας της ακρίβειας του πλήγματος.

Έχουν διατυπωθεί εικασίες περί διείσδυσης κάποιου πράκτορα, μετέδωσε το Fars, το οποίο επέκρινε τα δυτικά μέσα ενημέρωσης επειδή αγνόησαν μια «κατάφωρη πράξη κρατικής τρομοκρατίας», ενώ είχαν καταδικάσει θρησκευτικές αποφάσεις Ιρανών ηγετών εναντίον προσωπικοτήτων όπως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

