Κάτοικοι του Σικάγο δεν γιόρτασαν απλώς την εκλογή του νέου Πάπα, έδωσαν έμφαση στην αφοσίωσή του στο μπέιζμπολ.

Οι αρχικές φήμες ανέφεραν ότι ο Ρόμπερτ Πρέβοστ - παλαιότερα γνωστός στην περιοχή South West της αμερικανικής μεγαλούπολης ως «Πάτερ Μπομπ» και τώρα ως Πάπας Λέων ΙΔ΄ - μπορεί να είναι οπαδός των Cubs.

Φωτογραφικά στοιχεία για το αντίθετο εμφανίστηκαν από τότε. Ένα viral πλέον στιγμιότυπο οθόνης από τον πρώτο αγώνα του World Series του 2005 έδειχνε τον νυν Πάπα με ενδυμασία των White Sox, να κάθεται δίπλα στον επί σειρά ετών φίλο του Εντ Σμιτ, οπαδό των Sox και κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας, σύμφωνα με την εφημερίδα «Chicago Tribune».

Σχεδόν 20 χρόνια αργότερα, αυτή η στιγμή και η απίθανη παπική εμφάνιση έγινε θέμα νέου γκράφιτι στο στάδιο μπέιζμπολ Rate Field στο Σικάγο.

Το έργο τέχνης απεικονίζει τον Πάπα Λέοντα ΙΔ' με τα άμφιά του με τα χέρια υψωμένα σε μια χειρονομία που θα μπορούσε να είναι προσευχή, ευλογία ή απλώς θαυμασμός προς τον Θεό. Το γκράφιτι, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας του Σικάγο είναι ταυτόχρονα μια αναφορά στο αγώνα του 2005, αλλά και ένας φόρος τιμής στον Εντ Σμιτ, ο οποίος πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας το 2020.

Στους τελευταίους μήνες του, ο Σμιτ είπε στον "Πάτερ Μπομπ", τότε επίσκοπο στο Περού ότι ήταν σίγουρος ότι θα γινόταν μια μέρα Πάπας.

«Μπορεί να μην είμαι εδώ να το δω αλλά σίγουρα θα κοιτάω κάτω» του είχε πει, ανέφερε η κόρη του Εντ Σμιτ, Χάιντι Σμιτ στην τελετή αποκαλυπτηρίων του γκράφιτι.

Ο Εντ Σμιτ γνώρισε τον νυν Πάπα μέσω της κοινής τους εργασίας στο Λύκειο St. Rita of Cascia. Η αφοσίωση στο μπέιζμπολ ήταν πάντα ένα φαινόμενο που περνούσε από γενιά σε γενιά, όπως επιβεβαίωσε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος των Sox, Μπρουκς Μπόγιερ.

H οικογένεια Σμιτ αποτελεί μέρος της οικογένειας των White Sox από το 1977, ανέφερε σύμφωνα με τη MLB, τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος μπέιζμπολ.

«Έχει ανοιχτή πρόσκληση να ρίξει την πρώτη βολή» δήλωσε ο Μπρουκς Μπόγιερ για τον Πάπα. «Ίσως τον αφήσουμε να πάρει μια θέση» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

