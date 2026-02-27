O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα ότι διαπραγματεύτηκε μια προσωρινή τοπική κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση της εφεδρικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια της Ουκρανίας.

«Η πέμπτη τοπική κατάπαυση του πυρός που διαπραγματεύτηκε ο ΔΟΑΕ μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας άρχισε σήμερα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του διεθνούς οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι σε ανακοίνωση.

«Ο ΔΟΑΕ είχε διευκολύνει πρωτύτερα τέσσερις προσωρινές συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, οι οποίες επέτρεψαν να γίνουν πέντε ξεχωριστές επισκευές σε γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται με τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια», πρόσθεσε ο Γκρόσι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.