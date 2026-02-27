Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και γερουσιαστές ασκούν πιέσεις στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), να απορρίψει το σχέδιο του Ηνωμένου Βασιλείου για μεταβίβαση της κυριαρχίας των Νήσων Τσάγκος στον Ινδικό Ωκεανό στον Μαυρίκιο, νησιά όπου βρίσκεται η στρατηγικής σημασίας αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία.

Σε επιστολή που απέστειλαν στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο (Marco Rubio) και στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ (Pete Hegseth), τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες προειδοποιούν ότι το σχέδιο «εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μιας από τις πιο στρατηγικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Τι προβλέπει η συμφωνία

Σύμφωνα με τη συμφωνία Λονδίνου–Μαυρικίου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μεταβιβάσει την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, αλλά θα μισθώσει εκ νέου τη βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία για 99 χρόνια, καταβάλλοντας περίπου 100 εκατ. λίρες ετησίως (περίπου 135,5 εκατ. δολάρια). Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη βάση.

Η στάση του Τραμπ υπήρξε αντιφατική: αρχικά χαρακτήρισε τη συμφωνία «πράξη ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ», στη συνέχεια εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός απέναντι στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ (Keir Starmer), ενώ πρόσφατα επανήλθε με έντονη κριτική, καλώντας δημοσίως: «ΜΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΝΤΙΕΓΚΟ ΓΚΑΡΣΙΑ!».

Γιατί είναι τόσο σημαντική η βάση

Η βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποτελεί κομβικό σημείο για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Μέση Ανατολή, Ασία και Αφρική. Μπορεί να φιλοξενήσει στρατηγικά βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς, όπως τα B-2, να υποστηρίξει ανεφοδιασμό στον αέρα και να εξυπηρετήσει πολεμικά πλοία και πυρηνικά υποβρύχια. Επιπλέον, διαθέτει σταθμό διαστημικών επικοινωνιών που επιτρέπει στις ΗΠΑ να διατηρούν επαφή με δορυφόρους.

Η αυξανόμενη ένταση με το Ιράν έχει επαναφέρει τη βάση στο προσκήνιο, καθώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις μεγάλης ακτίνας δράσης εκτός εμβέλειας ιρανικών πυραύλων. Ωστόσο, το Λονδίνο μέχρι στιγμής δεν έχει εγκρίνει χρήση της βάσης για επιθετικές ενέργειες κατά της Τεχεράνης.

Ο παράγοντας Κίνα

Ανησυχία στην Ουάσιγκτον προκαλεί το γεγονός ότι ο Μαυρίκιος διατηρεί στενές σχέσεις με το Πεκίνο. Ο γερουσιαστής John Kennedy, που ηγήθηκε της πρωτοβουλίας για την επιστολή, δήλωσε ότι «Κίνα και Ιράν γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία της βάσης». Μαζί του συνυπέγραψαν οι Ted Cruz, Chuck Fleischmann και Robert B. Aderholt.

Οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν ότι μια μεταβίβαση κυριαρχίας θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους κατασκοπείας και αντικατασκοπείας, αλλά και να θέσει σε αμφισβήτηση τη μακροχρόνια πρόσβαση των ΗΠΑ στη βάση, ειδικά εάν μελλοντική βρετανική κυβέρνηση αδυνατεί ή αρνηθεί να καταβάλλει το υψηλό ετήσιο μίσθωμα.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Το 2019, το International Court of Justice εξέδωσε μη δεσμευτική γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία τα Νησιά Τσάγκος αποσπάστηκαν παράνομα από τον Μαυρίκιο κατά την αποαποικιοποίηση. Το 2024, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξε σε προκαταρκτική συμφωνία για τη μεταβίβαση των νησιών.

Η συμφωνία είχε τη στήριξη της κυβέρνησης Μπάιντεν, ενώ πρώην Βρετανοί πρωθυπουργοί, όπως ο Boris Johnson και η Liz Truss, έχουν εκφράσει αντιρρήσεις, καλώντας την Ουάσιγκτον να αποτρέψει την ολοκλήρωσή της.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη γεωπολιτική σημασία του Ινδικού Ωκεανού, τον ανταγωνισμό με την Κίνα και τις ευρύτερες ισορροπίες ασφαλείας που επηρεάζουν τόσο τις ΗΠΑ όσο και τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.



