Τουλάχιστον 16 νεκροί μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ρέμαλ σε Μπανγκλαντές και Ινδία

Θυελλώδεις άνεμοι και μεγάλα κύματα συνεχίζουν σήμερα να σαρώνουν τις ακτές της Ινδίας και του Μπανγκλαντές, όπου τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, χιλιάδες νοικοκυριά έχουν καταστραφεί και πόλεις έχουν πλημμυρίσει μετά το πέρασμα του ισχυρού κυκλώνα Ρέμαλ.

«Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον κυκλώνα», δήλωσε ο Μοχιμπούρ Ραχμάν, υπουργός Διαχείρισης Καταστροφών του Μπαγκλαντές σε δημοσιογράφους.

«Συνολικά, 3,75 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν (…) 35.483 νοικοκυριά καταστράφηκαν από τον κυκλώνα και 115.992 υπέστησαν ζημιές», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ολόκληρα χωριά βυθίστηκαν κάτω από τα λασπόνερα, στέγες σπιτιών ξεκόλλησαν, δέντρα ξεριζώθηκαν και το δίκτυο ηλεκτροδότησης υπέστη ζημιές, διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου από την πληγείσα περιοχή.

Περισσότεροι από 12,5 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν στο σκοτάδι, δήλωσε ο Μπισγουνάτ Σικντέρ, επικεφαλής μηχανικός της μεγαλύτερης κρατικής εταιρείας διανομής ηλεκτρικού ρεύματος του Μπανγκλαντές, της Bangladesh Rural Electrification Board.

Στους πλημμυρισμένους δρόμους της Τσιταγκόνγκ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, καταγράφηκαν 240 χιλιοστά βροχής, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Μπανγκλαντές.

Ένα μεγάλο φράγμα στη Μανπούρα, στην περιφέρεια του Μπανγκλαντές, υπέστη ζημιές από το πέρασμα του κυκλώνα.

Βοήθεια σε 100.000 ανθρώπους

«Το φράγμα που προστατεύει την πόλη Μανπούρα υπέστη ρήξη από τη σφοδρότητα των κυμάτων και των βροχών που οφείλονται στον κυκλώνα», δήλωσε ο Σοουκάτ Άλι, κυβερνητικός διοικητής της περιοχής Μπαρισάλ.

«Προσπαθούμε να παράσχουμε βοήθεια σε περίπου 100.000 ανθρώπους», συμπλήρωσε.

Τουλάχιστον 800.000 κάτοικοι εγκατέλειψαν τις ακτές της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές, την ώρα που περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι στην Ινδία απομακρύνθηκαν από τις παραθαλάσσιες περιοχές, εκκενώνοντας τη δασική περιοχή Σουντορμπόν.

Στη γειτονική Ινδία, «τουλάχιστον 6 άνθρωποι» έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ο Σούμιτ Γκούπτα, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης της πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης (ανατολικά), η μεγαλύτερη πόλη της οποίας, η Καλκούτα, πλημμύρισε.

«Ο κυκλώνας παρέσυρε τις στέγες εκατοντάδων σπιτιών» και επίσης «ξερίζωσε χιλιάδες δέντρα και κολώνες ηλεκτρικού ρεύματος», ανέφερε στο AFP ο πρωθυπουργός της πολιτείας Μπανκίμ Τσάντρα Χάζρα.

Η 36χρονη Σουμίτα Μοντάλ, η οποία πέρασε τη νύχτα μακριά από τις ακτές, δήλωσε πως έφυγε παίρνοντας μαζί της ελάχιστα πράγματα.

«Ο γιος μου ηλικίας τριών ετών κλαίει, θέλει να φάει», είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ταχύτητα των ανέμων έφθασε έως τα 111 χιλιόμετρα/ώρα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της μετεωρολογικής υπηρεσίας του Μπανγκλαντές, ο Μουχάμαντ Αμπούλ Καλάμ Μαλίκ.

Σήμερα το απόγευμα, ο κυκλώνας υποβαθμίστηκε σε καταιγίδα, όμως ισχυροί άνεμοι και βροχές συνεχίζουν να σαρώνουν τις ακτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.