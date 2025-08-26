Λογαριασμός
Τραμπ: Eύχομαι «πολλή τύχη» στην Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε "πολλή τύχη" στην Τέιλορ Σουίφτ και τον Τράβις Κέλσι για τον επικείμενο γάμο τους, αν και στο παρελθόν είχε επικρίνει την ποπ σταρ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ "ευχήθηκε πολλή τύχη" στο ζευγάρι των σούπερ σταρ της ποπ και του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι, οι οποίοι ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα παντρευτούν.

"Τους εύχομαι πολλή τύχη", απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον ρωτούσαν στο τέλος ενός υπουργικού συμβουλίου. "Νομίζω ότι αυτός είναι σπουδαίος τύπος, νομίζω ότι αυτή είναι ένας φανταστικός άνθρωπος" δήλωσε, ενώ είχε επικρίνει επανειλημμένα την Αμερικανίδα σταρ κατά το παρελθόν.

Η προσχώρηση της Τέιλορ Σουίφτ στο στρατόπεδο της Δημοκρατικής υποψήφιας για τις προεδρικές εκλογές του 2024 και η δημόσια στήριξή της στην Κάμαλα Χάρις είχαν εξοργίσει τον Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει για τη σταρ της ποπ ότι τη "μισούσε".

