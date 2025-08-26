Η τραγουδίστρια Τέιλορ Σουίφτ και ο αστέρας των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι, ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους την Τρίτη μέσω των social media.

Σε μια κοινή ανάρτηση στο Instagram, το ζευγάρι έγραψε: «Η δασκάλα των αγγλικών σας και ο γυμναστής σας παντρεύονται», συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφίες που δείχνουν τον Κέλσι να κάνει πρόταση γάμου στη Σουίφτ.

Το ζευγάρι ανάρτησε πέντε φωτογραφίες που το απεικονίζουν μέσα σε ένα σκηνικό με λουλούδια, με τον Κέλσι γονατιστό να της κάνει πρόταση. Η Σουίφτ συμπεριέλαβε επίσης μια κοντινή λήψη του δαχτυλιδιού.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους, οι θαυμαστές που έψαχναν στο Google τα ονόματα της Τέιλορ Σουίφτ ή του Τράβις Κέλσι έβλεπαν πολύχρωμα κονφετί να πέφτουν στην οθόνη.

Το διάσημο ζευγάρι είναι μαζί από τον Ιούλιο του 2023. Η σχέση τους ξεκίνησε ενώ η Swift βρισκόταν στην περιοδεία Eras Tour. Σε μια στάση στην πόλη Κάνσας, ο Κέλσι προσπάθησε να της δώσει τον αριθμό του γραμμένο σε ένα «βραχιόλι φιλίας», ένα αξεσουάρ που είχε γίνει σήμα κατατεθέν της περιοδείας. Όταν η προσπάθεια απέτυχε, μίλησε ανοιχτά για την έλξη του προς τη σταρ στο podcast του, New Heights.

«Απογοητεύτηκα που δεν μιλάει πριν ή μετά τις συναυλίες της, επειδή πρέπει να προστατεύει τη φωνή της για τα 44 τραγούδια που ερμηνεύει», είχε πει τότε ο Κέλσι.

Η Σουίφτ επικοινώνησε μαζί του αφότου εκείνος μίλησε ανοιχτά και οι δυο τους άρχισαν να βγαίνουν διακριτικά, μέχρι που εμφανίστηκαν δημόσια για πρώτη φορά όταν η τραγουδίστρια παρακολούθησε τον αγώνα των Chiefs με τους Bears στις 24 Σεπτεμβρίου 2023. Εκείνη τη σεζόν βρέθηκε συνολικά σε 13 παιχνίδια, με αποκορύφωμα το Super Bowl 58, όταν το Kansas City νίκησε τους 49ers.

Ο Κέλσι, από την πλευρά του, στήριξε τη Σουίφτ ως φανατικός θαυμαστής της, παρακολουθώντας τη μαραθώνια, τρίωρη και πλέον συναυλία της 14 φορές σε όλο τον κόσμο – από την Αργεντινή, την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη, μέχρι τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Ινδιανάπολη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.